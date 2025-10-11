अफगाणिस्तानच्या मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतून महिला पत्रकारांवर "बंदी" घातल्यने प्रियांका गांधी यांची केंद्र सरकारवर टीका
अफगाणिस्तानच्या मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतून महिला पत्रकार बाहेर काढण्यात आलं होतं. त्यामुळे प्रियांका गांधी यांनी मोदी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं तर महुआ यांनीही लज्जास्पद असल्याचं म्हटलं.
Published : October 11, 2025 at 6:33 PM IST
नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वड्रा यांनी शनिवारी दिल्लीत अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेबाबत केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितलं. त्यावेळी महिला पत्रकारांना सहभागी होण्याची परवानगी दिली नव्हती.
भारतात महिला पत्रकारांचा असा अनादर होत असेल तर केंद्र सरकार महिला सक्षमीकरणासाठी कसे वचनबद्ध आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तालिबान सरकारमधील एक वरिष्ठ नेता मुत्ताकी हे अफगाणिस्तानमधील महिलांच्या हक्कांवर कठोरपणे बंधने घालणाऱ्या धोरणांवर देखरेख करण्यासाठी ओळखले जातात, ज्यात रोजगार आणि शिक्षणावरील निर्बंधांचा समावेश आहे.
" clarify your position": priyanka gandhi questions pm modi over exclusion of women journalists from afghan fm muttaqi's press conference— ANI Digital (@ani_digital) October 11, 2025
read @ANI Story |https://t.co/8WMbwlSjKW#PriyankaGandhi #PMModi #WomenJournalists #Afghanistan pic.twitter.com/xH0xM5vIYq
तालिबानच्या मानवी हक्कांच्या नोंदीबद्दल आणि अफगाणिस्तान दहशतवादी गटांसाठी आश्रयस्थान बनण्याची शक्यता याबद्दल चिंतेमुळे भारताने तालिबानशी वाटाघाटी करताना सावधगिरी बाळगली आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वढेरा यांनी इंस्टाग्रामवर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कृपया भारत दौऱ्यादरम्यान तालिबान शिष्टमंडळाच्या पत्रकार परिषदेतून महिला पत्रकारांना काढून टाकण्याबाबत तुमची भूमिका स्पष्ट करा."
गांधी म्हणाल्या, "जर महिलांचे हक्कांसाठी एका निवडणुकीपासून दुसऱ्या निवडणुकीपर्यंत सोयीस्कर भूमिका घेणे नसेल, तर आपल्या देशात, ज्या देशाच्या महिला आपला कणा आणि अभिमान आहेत, अशा भारतातील काही सर्वात सक्षम महिलांचा अपमान कसा होऊ दिला गेला?"
यापूर्वी, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनीही तालिबान शिष्टमंडळाला राजनैतिक सौजन्य दाखवल्याबद्दल केंद्र सरकारवर टीका केली. "भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या माणसांसाठी, या तालिबानी परराष्ट्रमंत्र्यांसाठी लाल गालिचा अंथरला. त्यांनी ज्या खोलीत पत्रकार परिषद घेत होते, तिथून महिलांना काढून टाकण्याची मागणी करण्याचे धाडस केले आणि आम्ही या शिष्टमंडळाला अधिकृत दर्जा तसंच प्रोटोकॉल देत होतो."
ही घटना देशासाठी लज्जास्पद असल्याचे सांगून मोइत्रा म्हणाल्या, "हा भारतातील महिलांचा घोर अपमान आहे. आमचे सरकार यात सहभागी झाले आहे, करदात्यांच्या पैशांचा वापर करून या उपक्रमासाठी प्रयत्न करत आहे. महिला पत्रकारांना पत्रकार परिषद सोडण्यास सांगण्यात आलं. हे काय चाललं आहे?"
सरकारवर टीका करताना त्या म्हणाल्या, "तुम्ही 'बेटी वाचवा', भारतातील महिला, 'माता' आणि 'बहिणी' इत्यादींबद्दल बोलत आहात. तुम्ही भारतीय भूमीवर करदात्यांच्या खर्चावर सरकारी शिष्टमंडळाला अधिकृत प्रोटोकॉल आणि रेड कार्पेट देत आहात. तुम्ही आमच्या मूल्यांचा अपमान करत आहात आणि महिलांना खोली सोडण्यास सांगत आहात."