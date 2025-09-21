पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज देशाला संबोधित करणार, कोणत्या मुद्यावर बोलणार? याकडं सर्वांचं लक्ष
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संध्याकाळी ५ वाजता देशाला संबोधित करतील. ते कोणत्या विषयावर बोलणार आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
Published : September 21, 2025 at 11:50 AM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रविवारी (21 सप्टेंबर) संध्याकाळी ५ वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. मोदी कोणत्या मुद्द्यांवर भाषण देणार आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र, अशी चर्चा आहे की उद्यापासून नवीन GST दर लागू होणार आहेत. मोदी सरकारचा हा निर्णय आर्थिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या नव्या GST दरांमुळे देशातील विविध उद्योगधंद्यांवर तसेच सामान्य नागरिकांच्या खर्चावर काय परिणाम होईल, याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागलेलं आहे. पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वी 12 मे रोजी 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित केलं होतं.
Prime Minister Narendra Modi will address the nation today at 5 pm. pic.twitter.com/YFJc7fLdVu— ANI (@ANI) September 21, 2025
एएनआयच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संध्याकाळी 5 वाजता देशाला संबोधित करतील. यामध्ये ते सोमवारपासून लागू होणाऱ्या नवीन जीएसटी दरांबाबत माहिती देण्याची शक्यता आहे.
नवीन जीएसटी दरांच्या अमलबजावणीनंतर घरगुती वस्तूंच्या किमती कमी होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. विशेषतः चीज, तूप, साबण, शॅम्पू, कार आणि एअर कंडिशनरसारख्या अनेक वस्तूंच्या किमतीत कपात होईल. यामुळे सामान्य नागरिकांवर होणारा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय देशाच्या आर्थिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा मानला जात असून, या बदलांचा उद्योगधंद्यांवर आणि ग्राहकांवर कसा परिणाम होईल, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
याआधी पीएम मोदींनी 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर देशाला संबोधित केलं होतं : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात राष्ट्राला संबोधित केलं होतं. त्यांनी भाषणात प्रत्येक भारतीयाच्या वतीने देशाच्या सैन्याचा, सशस्त्र दलांचा आणि शास्त्रज्ञांचा गौरव केला होता.
