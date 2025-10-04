पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा गाझामधील ट्रम्प यांच्या शांतता योजनेला पाठिंबा; भारत नेहमीच शांततेचा समर्थक, मोदींनी स्पष्टच सांगितलं
इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनीही त्यांच्या कारवाया थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. नेतान्याहू यांनी सांगितले की, इस्रायल ट्रम्प यांच्या योजनेचा पहिला टप्पा अंमलात आणण्यास तयार आहे.
Published : October 4, 2025 at 10:24 AM IST
नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हमासला शांतता करारास सहमती देण्यासाठी रविवारी 5 ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत दिली होती. ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, जर हमास या अंतिम मुदतीत सहमत झाला नाही, तर त्यांना अभूतपूर्व कारवाईला सामोरे जावे लागेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये हा अल्टिमेटम दिला होता. त्यानंतर हमासने त्यांची सूचना स्वीकारली असून, इस्रायली बंधकांना सोडण्यास सहमती दर्शविली आहे. दरम्यान, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनीही त्यांच्या कारवाया थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. नेतान्याहू यांनी सांगितले की, इस्रायल ट्रम्प यांच्या योजनेचा पहिला टप्पा अंमलात आणण्यास तयार आहे.
पंतप्रधान मोदींनी शेअर केली पोस्ट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यावर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कृतीचे कौतुक केलंय. त्यांनी म्हटले आहे की, बंधकांच्या सुटकेचा संकेत हे एक महत्त्वाचं पाऊस आहे. पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत लिहिले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाचे स्वागत करतो, कारण गाझामधील शांतता प्रयत्न योग्य दिशेने जात आहेत. भारत कायमस्वरूपी आणि न्याय्य शांततेच्या दिशेने सर्व प्रयत्नांना नेहमीच पाठिंबा देणार आहे.
We welcome President Trump’s leadership as peace efforts in Gaza make decisive progress. Indications of the release of hostages mark a significant step forward.— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2025
India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace.@realDonaldTrump @POTUS
ट्रम्प यांच्या भूमिकेचे यापूर्वी स्वागत करण्यात आले होते : पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या इस्रायल-गाझा युद्धाच्या समाप्तीच्या योजनेचं स्वागत केलं होतं. ट्रम्प यांची योजना पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली नागरिकांसाठी दीर्घकालीन आणि चिरस्थायी शांततेचा मार्ग मोकळा करते.
ऑस्ट्रेलियानेही व्यक्त केला पाठिंबा : ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनीही या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी ट्रम्प यांच्या योजनेचे समर्थन केलं. ऑस्ट्रेलिया अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या योजनेचे स्वागत करतो. हमासने विलंब न करता आपली शस्त्रे सोडून द्यावीत आणि सर्व ओलिसांना सोडावे. युद्ध संपवण्यासाठी आणि न्याय मिळवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आपल्या मित्र राष्ट्रांसोबत केलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत राहील, असंही ते म्हणालेत.
हेही वाचाः
महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा अलर्ट, मुंबईसह 6 जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा
अमेरिकेची रोबोटिक हत्तीण ‘एली’नं दिली धारावीतील शाळांना भेट, विद्यार्थ्यांना मिळाला अद्भुत अनुभव