2014 पासून ते 2025 पर्यंत... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रत्येक वाढदिवस ठरला खास, एकदा नजर टाकाच!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज त्यांचा 75वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. दरवर्षी पंतप्रधान मोदी त्यांचा वाढदिवस काहीतरी नवीन उपक्रम करुन साजरा करतात.
Published : September 17, 2025 at 2:12 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज त्यांचा ७५ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. यानिमित्तानं अनेक मान्यवर त्यांचे अभिनंदन करत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही पंतप्रधान मोदींना फोन करुन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावर मोदींनीही त्यांचे आभार मानले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही सोशल मीडियावर पंतप्रधान मोदींना शुभेच्छा देणारी एक पोस्ट शेअर केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रं हातात घेतल्यापासून, त्यांनी प्रत्येक वाढदिवस एका वेगळ्या आणि विशेष पद्धतीनं साजरा केला आहे. त्यांच्या वाढदिवसामागे नेहमीच काही सामाजिक, आध्यात्मिक किंवा राष्ट्रहिताचं कारण जोडलेलं असते. 2014 ते 2024 या 10 वर्षांच्या काळात त्यांच्या वाढदिवसांच्या काही महत्त्वाच्या क्षणांवर एक नजर टाकूया.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वाढदिवस :
2014 – आईसोबत साजरा केला वाढदिवस (६४वा वाढदिवस) : २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर त्यांचा पहिला वाढदिवस त्यांच्या आईसोबत साजरा केला. त्यांनी हा दिवस अतिशय साधेपणानं आई हिराबेन यांच्यासोबत गांधीनगरमधील घरी साजरा केला. हिराबेन यांनी त्यांचं पारंपरिक पद्धतीनं स्वागत करत पैशांची भेट दिली. पंतप्रधान मोदींनी ती रक्कम जम्मू आणि काश्मीरसाठी 'पंतप्रधान मदत निधीत' जमा केली. विशेष म्हणजे त्याच दिवशी भारतीय जनता पक्षानं स्वच्छता मोहिमेची सुरुवात केली, जी पुढं ‘स्वच्छ भारत अभियान’ म्हणून व्यापक स्वरुपात राबवली गेली.
2015– शौर्यांजली आणि लाडूंचं वाटप (65वा वाढदिवस) : 2015 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी त्यांचा वाढदिवस एका देशभक्तिपूर्ण वातावरणात साजरा केला. त्यांनी ‘शौर्यांजली’ नावाच्या युद्धस्मारक प्रदर्शनाला भेट दिली. हा कार्यक्रम शहीद जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आयोजित करण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदींनी कोणताही वैयक्तिक सोहळा न करता देशसेवेला प्राधान्य दिलं. भाजपा कार्यकर्त्यांनी मात्र, त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त 365 किलो लाडूंचं वाटप केलं. देशभरात विविध ठिकाणी सामाजिक उपक्रम आणि सेवा कार्यांच्या माध्यमातून वाढदिवस साजरा करण्यात आला.
2016 – पुन्हा गुजरातला भेट (66 वा वाढदिवस) : पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळल्यानंतर दोन वर्षांनी 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त गुजरातला गेले. त्यांनी सकाळी त्यांच्या आई हिराबेन यांचे चरणस्पर्श करुन आशीर्वाद घेतले. त्यानंतर ते नवसारी येथे आयोजित दिव्यांग शिबिरात सहभागी झाले, जिथं दिव्यांग नागरिकांना सहाय्यक उपकरणांचं वाटप करण्यात आलं. या दिवशी त्यांनी गुजरात सरकारच्या 4 हजार 817 कोटी रुपयांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पांचं उद्घाटन केलं. वाढदिवसाच्या दिवशीच सामाजिक कल्याण आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीवर भर दिला.
2017 – आईला पुन्हा भेट आणि सरदार सरोवर धरण उद्घाटन (67वा वाढदिवस) : 2017 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी त्यांचा वाढदिवस पुन्हा एकदा गुजरातमध्ये साजरा केला. त्यांनी नेहमीप्रमाणं त्यांच्या आई हिराबेन यांची भेट घेऊन आशीर्वाद घेतले. याच दिवशी त्यांनी सरदार सरोवर धरणाचं उद्घाटन केलं, जो देशातील एक प्रमुख जलप्रकल्प आहे. उद्घाटनानंतर, पंतप्रधान मोदींनी ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’च्या परिसराला भेट दिली. भारतीय जनता पक्षानं हा दिवस संपूर्ण देशभरात ‘सेवा दिवस’ म्हणून साजरा केला. विविध ठिकाणी स्वच्छता, आरोग्य तपासणी शिबिरं आणि सामाजिक उपक्रम राबवले गेले.
2018 - वाराणसी संसदीय मतदारसंघाला 600 कोटींहून अधिकची भेट (68वा वाढदिवस) : पंतप्रधान मोदींनी 2018 मध्ये त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसीमध्ये त्यांचा 68 वा वाढदिवस साजरा केला. त्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत वेळ घालवला आणि काशी विश्वनाथ मंदिरात प्रार्थना केली. त्यांनी वाराणसीला 600 कोटींहून अधिकच्या विकास योजनांची भेट दिली.
2019 - निवडणुकीचं वर्ष केवडियामध्ये आईसोबत जेवण केलं (69 वा दिवस) : पंतप्रधान मोदींनी 2019 मध्ये म्हणजेच, लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात गुजरातमधील केवडियाला भेट देऊन त्यांचा 69 वा वाढदिवस साजरा केला. त्यांनी त्यांच्या आई हिराबेन यांच्यासोबत जेवण केलं आणि नंतर दिल्लीला परतले.
2020- कोविड-19 च्या नियमांचं पालन करुन गरिबांना फळं वाटली (70वा वाढदिवस) : पंतप्रधान मोदींनी 2020 मध्ये त्यांचा 70 वा वाढदिवस साध्या पद्धतीनं साजरा केला. हे वर्ष कोविड-19 साथीमध्ये गेलं. त्यामुळे कोणतेही सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित केले गेले नाहीत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी कोविड-19 च्या नियमांचे पालन करुन गरिबांना फळं वाटली.
2021- मध्ये कोविड-19 चा प्रभाव, वाढदिवस व्हर्च्युअल पद्धतीनं साजरा (71वा वाढदिवस) : 2021 हे वर्ष देखील कोविड-19 चा काळ होता. त्यांनी त्यांचा 71 वा वाढदिवस व्हर्च्युअल पद्धतीनं साजरा केला. त्यांना अनेक लोकांकडून अभिनंदनाचे संदेश मिळाले. त्यांनी "सेवा आणि समर्पण मोहीम" सुरू केली. कोविड-19 काळात डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञांनी केलेल्या सेवेबद्दल त्यांनी त्यांचे आभार मानले.
2022 - कुनो राष्ट्रीय उद्यानाला भेट दिली (72वा वाढदिवस) : 2022 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचा 72 वा वाढदिवस मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात साजरा केला. यावेळी त्यांनी नामिबियाहून भारतात आणलेले 8 चित्ते अधिकृतपणे कुनोच्या जंगलात सोडले. हा ऐतिहासिक क्षण पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेला. त्याचवेळी, त्यांनी नम्रतेनं सांगितलं की, जर त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी इतर कोणतेही अधिकृत कार्यक्रम नसतील, तर ते आपल्या आईला भेटून तिचे आशीर्वाद घेण्यास प्राधान्य देतील.
2023 - दिल्लीत साजरा केला वाढदिवस, 'विश्वकर्मा योजने'चा शुभारंभ (73 वा वाढदिवस) : 2023 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी त्यांचा 73 वा वाढदिवस राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये साजरा केला. या दिवशी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटरचे उद्घाटन केलं. याच कार्यक्रमात 'विश्वकर्मा योजना' या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभही त्यांनी केला, जी देशातील कारागीर आणि पारंपरिक कौशल्य असलेल्या कामगारांसाठी केंद्रबिंदू ठरली.
2024- पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या टर्मचे 100 दिवस पूर्ण, ओडिशामध्ये गृह प्रकल्पांचं उद्घाटन ( 74वा वाढदिवस) : 2024 मध्ये मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे 100 दिवस पूर्ण झाले. त्याचवर्षी पंतप्रधान मोदींनी त्यांचा 74 वा वाढदिवस ओडिशाच्या भुवनेश्वर शहरात साजरा केला. या दिवशी त्यांनी 'पंतप्रधान आवास योजना'अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या गृह प्रकल्पांचं उद्घाटन केलं. संपूर्ण देशभरातील कार्यकर्त्यांमध्ये आणि समर्थकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळाला.
या वर्षी 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त मध्य प्रदेशला भेट देत आहेत. यावेळी त्यांच्या कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू महिला आणि कुटुंब कल्याण आहे. गुरुवारी ते मध्य प्रदेशात एका नव्या मोहिमेचा शुभारंभ करणार आहेत, जी महिलांवर लक्ष केंद्रित करणारी असेल आणि कुटुंबव्यवस्थेच्या सशक्तीकरणासाठी उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या प्रत्येक वाढदिवशी काही ना काही सामाजिक किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाचा उपक्रम सुरू करण्याची परंपरा कायम आहे.
