ऑनलाईन गेमिंग विधेयकाला राष्ट्रपती मुर्मू यांची मंजुरी, कायदा मोडल्यास काय शिक्षा होईल?

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ऑनलाईन गेमिंग विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीमुळे, फॅन्टसी गेमिंगवर बंदी घालण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

President Draupadi Murmu
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat Reporter)
Published : August 23, 2025

Updated : August 23, 2025

नवी दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी (22 ऑगस्ट) 'ऑनलाइन गेमिंग (Promotion and Regulation) विधेयक 2025' ला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक या आठवड्यात संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं होतं. या कायद्याअंतर्गत, सर्व ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांवर बंदी घातली जाईल आणि अशा प्रकारचे गेम उपलब्ध करून देणाऱ्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर फॅन्टसी लीग, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी आणि सट्टेबाजी यांसारख्या गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, या कायद्याचा उद्देश ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सला प्रोत्साहन देणं असून ऑनलाइन पैशांच्या गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालणं हा आहे. सरकारच्या मते, या कायद्याद्वारे आर्थिक नुकसान आणि आत्महत्या यांसारखे धोके थांबवण्यास मदत होईल. तसेच, ई-स्पोर्ट्सना आता कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि तरुणांसाठी खेळाचं एक नवीन क्षेत्र खुलं होईल.

काय बदल होतील? जाणून घ्या :

  • या कायद्याद्वारे ई-स्पोर्ट्सला खेळ म्हणून केवळ मान्यता मिळणार नाही, तर युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय यासाठी स्वतंत्र योजना तयार करेल.
  • पूर्वी ई-स्पोर्ट्सना कायदेशीर मान्यता नव्हती, परंतु आता खेळाडूंना चांगल्या संधी मिळतील.
  • यामाध्यमातून सोशल गेम्सलाही प्रोत्साहन दिलं जाईल. ज्यामुळे खेळाडू सुरक्षित आणि जबाबदारीनं खेळू शकतील

मनी गेम्सवर सरकारची कडक कारवाई : या कायद्याच्या निर्मितीमुळे, पैशावर आधारित ऑनलाइन गेम चालवणं, त्यांची जाहिरात करणं किंवा त्यांच्याशी संबंधित व्यवहार करणं हा गुन्हा मानला जाईल. तथापि, खेळाडूंना कोणतीही शिक्षा होणार नाही. दुसरीकडे, असे गेम चालवणाऱ्या, त्यांची जाहिरात करणाऱ्या आणि आर्थिक मदत करणाऱ्यांना तुरुंगवास आणि दंड सहन करावा लागू शकतो.

शिक्षा काय असू शकते?

  • असे गेम चालवणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
  • तसेच, जाहिराती देणाऱ्यांना 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
  • रोख रक्कमेशी संबंधित व्यवहारांसाठी 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
  • दुसरीकडे, वारंवार असे गुन्हे करणाऱ्यांना 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

एवढंच नाही, तर सरकारनं अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार दिला आहे आणि गरज पडल्यास वॉरंटशिवाय अटक देखील करू शकते.

कायदा काय आहे? : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी 2025 च्या ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या कायद्याची अधिसूचना शनिवारी जारी होऊ शकते. तथापि, संबंधित कायदा लागू होण्यापूर्वीच, प्रमुख ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांनी देशातील त्यांचे मनी गेमिंग ऑपरेशन्स बंद केले आहेत. हे विधेयक मंजूर होताच सरकारनं ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलं होतं.

आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितलं की, कायद्याच्या इतर नियमांची तयारी करण्यासाठी अजून थोडा वेळ लागेल, परंतु त्यापूर्वी निषेधात्मक प्रक्रिया लागू राहील. त्यांनी हेही सांगितलं की, इतर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत नियम बनवण्याचं कार्य सुरू झालं आहे. त्याचप्रमाणे, एक नियामक प्राधिकरण तयार करण्यावर देखील काम सुरू आहे, जे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राची देखरेख करेल.

