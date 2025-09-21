ETV Bharat / bharat

"31 ऑक्टोबरपर्यंत बंगळुरू खड्डेमुक्त करा"; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचा आदेश

बंगळुरूतील रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. तसंच वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी 31 ऑक्टोबरपर्यंत रस्ते दुरूस्त करण्याचे आदेश दिले.

POTHOLE FREE BENGALURU
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बैठक घेतली (Siddaramaiah X Account)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2025 at 10:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बंगळुरूमधील सर्व खड्डे बुजवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना 31 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. मुदत संपेपर्यंत काम पूर्ण न झाल्यास अभियंत्यांना जबाबदार धरलं जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला. "बंगळुरूच्या 1.4 कोटी लोकांची गैरसोय होऊ नये," असं मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले.

बंगळुरूमधील नागरिकांना त्रास होऊ नये : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली बंगळुरू शहरातील रस्ते आणि वाहतूक सुधारण्यासाठी बैठक झाली. बैठकीनंतर सिद्धरामय्या यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. "मी आज कडक सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी सांगितलय की एका महिन्यात बंगळुरूमधील रस्त्यांची दुरुस्ती झाली पाहिजे. पावसाचा जोर वाढला की खड्डेही वाढतात. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी रस्ता दुरुस्त करा. आयटीबीटीचे व्यावसायिक काय म्हणतात ते माझ्यासाठी महत्त्वाचं नाही. बंगळुरूमध्ये 1.4 कोटी लोक आहेत. त्यांना त्रास होऊ नये," असं म्हणत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एका महिन्यात रस्त्याची दुरूस्ती करण्याचे आदेश दिले.

मुख्यमंत्र्यांचे कडक निर्देश : बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "मी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देईन. 15 दिवसांनी मी बैठक घेऊन कामाचा आढावा घेईन. मेट्रो, जीबीए, जल बोर्ड, बेस्कॉम आणि बीडीए यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. जीबीएच्या मुख्य आयुक्तांना आठवड्यातून एकदा बैठक घ्यावी लागेल. शहरातील जीर्ण रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळं लोक त्रस्त आहेत. तुम्हाला लोकांच्या दैनंदिन अडचणी दिसत नाहीत का? तुम्ही त्वरित कारवाई का करत नाही?," असं म्हणत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावलं.

अभियंते आणि मुख्य अभियंत्यांचं काय चाललय? : "आम्ही अभियंत्यांना आणखी एक महिना देऊ. रस्त्यांची दुरूस्ती करण्यासाठी आणि रस्ते चालण्यायोग्य बनवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी योग्य कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. कंत्राटदारांशी तडजोड न करता दिलेल्या निधीतून उच्च दर्जाचं काम पूर्ण करा," असे आदेश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बैठकीत दिले.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करणार : बंगळुरू शहरातील रस्ते आणि वाहतूक सुधारण्यासाठी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना फटकारलं. "तुम्हाला खड्डे बुजवण्यात काय अडचण आहे? तुमच्यामुळं सरकारची बदनामी होत आहे. तुम्हाला लाज वाटत नाही का? खोदलेले खड्डेही भरले जात नाहीत. तुम्हाला लोकांचं दुःख समजत नाही का? तुम्हाला निलंबित करून घरी पाठवलं पाहिजे. तुम्ही अभियांत्रिकीचं शिक्षण का घेतलं? मी तुम्हाला खड्डे बुजवण्यास सांगावं का? जर खड्डे बुजवले नाहीत तर सर्व मुख्य अभियंत्यांना निलंबित केलं जाईल. मी कोणाच्याही तोंडाकडं पाहणार नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं जाईल," असं म्हणत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फटकारलं.

हेही वाचा :

  1. कर्नाटकातील आलंद मतदारसंघातील मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोप; चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन
  2. देशाला या स्थितीतून बाहेर काढणं आवश्यक होतं-पंतप्रधान मोदी
  3. तिरुमला परकामणी घोटाळा : कोट्यवधी रुपयांच्या परकीय चलनाच्या घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे सीआयडी चौकशीचे आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

POTHOLES IN BENGALURUकर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याबंगळुरू शहरातील रस्तेरस्त्याची दुरूस्ती करण्याचे आदेशPOTHOLES IN BENGALURU

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.