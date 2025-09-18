दिल्ली-एनसीआरमध्ये गुंडांविरुद्ध मोठी कारवाई, 58 ठिकाणी छापे; मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं आणि रोख रक्कम जप्त
Published : September 18, 2025 at 3:32 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये कुख्यात गुन्हेगारी टोळ्यांविरुद्ध पोलिसांनी काल (17 सप्टेंबर) रात्री मोठी कारवाई सुरू केली. 820 पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या बाह्य उत्तर जिल्हा पोलिसांच्या 40 पथकांनी एकाचवेळी 58 ठिकाणी छापे टाकले. या छापेमारीत टिल्लू ताजपुरिया, नीरज-राजेश बवाना, जितेंद्र गोगी आणि काला जठेरी टोळ्यांचे सदस्य आणि सहकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. यावेळी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि शस्त्रे जप्त करण्यात आली. या प्रकरणासंदर्भात पोलिसांनी अनेक एफआयआर देखील नोंदवले आहेत.
58 ठिकाणी छापे : दरम्यान, कुख्यात गुंड कपिल सांगवान आणि विक्की टक्कर टोळ्यांवरील अलिकडच्या कारवाईनंतर, पोलिसांनी आता सहा मोठ्या टोळ्यांवर कारवाई केली आहे. त्यामुळं गुन्हेगारी नेटवर्क कमकुवत झालं आहे. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली-एनसीआर आणि हरियाणामधील एकूण 58 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत उत्तर श्रेणीतील दोन जिल्ह्यांतील पोलिसांनी एकत्र काम केले. जवळपास 820 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पथकानं रात्रभर ही कारवाई केली. छापे टाकताना, पोलिसांनी टोळीचं नेटवर्क कमकुवत करण्यासाठी अनेक संशयित ठिकाणांची कसून तपासणी केली.
वेळी सहा मोठ्या टोळ्यांवर कारवाई : चार दिवसांपूर्वीच द्वारका जिल्हा पोलिसांनी दिल्ली आणि हरियाणामधील 25 ठिकाणी छापे टाकले आणि कुख्यात गुंड कपिल सांगवान उर्फ नंदू आणि विकी टक्कर टोळीविरुद्ध मोठी कारवाई सुरू केली. या छाप्यादरम्यान पोलिसांनी 26 जणांना ताब्यात घेतलं होतं. त्यापैकी सहा जणांना अटक करण्यात आली. या कारवाईतच, दिल्ली पोलिसांनी आता एकाच वेळी सहा मोठ्या टोळ्यांवर कारवाई केली आहे.
वाढत्या गुन्हेगारी कारवायांना आळा घालण्यासाठी छापे : दिल्ली पोलिसांचे विशेष आयुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) रवींद्र सिंह यादव यांनी या कारवाईसंदर्भात दुजोरा दिला. त्यांनी सांगितलं की, "राजधानी आणि एनसीआरमध्ये गुन्हेगारी टोळ्यांचं वाढतं नेटवर्क आणि त्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी हे छापे टाकण्यात आले. तसंच गुंडांविरुद्धची ही मोहीम सुरूच राहील," असंही रवींद्र सिंह यादव यांनी सांगितलं.
अंतर्गत संघर्षांमुळं राजधानीत गुन्हेगारी : टिल्लू ताजपुरिया, नीरज-राजेश बवाना, जितेंद्र गोगी आणि काला जथेरी टोळ्या दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये बऱ्याच काळापासून सक्रिय आहेत. या टोळ्या खून, खंडणी आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी यासारख्या कारवायांमध्ये सहभागी आहेत. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांचं म्हणणं आहे की, या टोळ्यांमधील अंतर्गत संघर्षांमुळं राजधानीत गुन्हेगारी वाढण्यास हातभार लागतो. त्यामुळं पोलिसांनी आता त्यांच्याविरुद्ध सामूहिक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अशा कारवाया पुढंही सुरूच राहतील : पोलीस कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हेगारांना सोडणार नाहीत, असंही विशेष आयुक्त रवींद्र सिंह यादव यांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले की, "राजधानी गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी सतत मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. अलिकडच्या छाप्यांमुळे अनेक गुंडांचे जाळं कमकुवत झालं आहे आणि अशा कारवाया पुढंही सुरूच राहतील." दरम्यान, दिल्ली पोलिसांचं हे ऑपरेशन असे स्पष्ट संकेत आहे की, गुन्हेगारी टोळ्यांना आता राजधानी आणि एनसीआरमध्ये मोकळेपणा राहणार नाही. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या सततच्या कारवाईचा थेट परिणाम गुंडांच्या नेटवर्कवर झाला आहे.
