यूट्यूबर ज्योती मल्होत्राची 'वैयक्तिक डायरी' पोलिसांच्या ताब्यात, अनेक धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता - JYOTI MALHOTRA

युट्यूबर ज्योती मल्होत्रा ( Travel with Jo )

Published : May 20, 2025 at 2:08 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 2:20 PM IST

हिसार (हरियाणा) : भारतीय गुप्तचर माहिती पाकिस्तानला पाठवल्याच्या आरोपाखाली हिसारच्या ज्योती मल्होत्राला (Jyoti Malhotra) अटक करण्यात आली आहे. सध्या ज्योती पोलीस कोठडीत आहे. ज्योतीची पोलीस कोठडी बुधवारी संपणार आहे. यानंतर पोलीस ज्योतीला न्यायालयात हजर करणार आहेत. विविध तपास संस्थाकडून ज्योतीची चौकशी करण्यात येत आहे. रविवारी, तपास पथक ज्योतीच्या घरी चौकशीसाठी पोहोचले. त्यावेळी ज्योतीच्या घरातून पोलिसांना तिची एक वैयक्तिक डायरी सापडली आहे. ज्योतीनं डायरीत खूप काही लिहिल्याचं पोलिसांना तपासात आढळलं आहे. युट्यूबर ज्योती मल्होत्रा (Travel with Jo) डायरीतील अनेक गोष्टींचा उल्लेख : ज्योती तिचे विचार डायरीत लिहत होती. ती रात्री १ वाजेपर्यंत एडिटिंगचं काम करायची. ती व्हिडिओ बनवून अपलोड करायची. ती जेव्हा टूरला जायची, तेव्हा ती तिच्या वडिलांना दिल्लीला जात असल्याची माहिती देत होती. ती नेहमी तिच्यासोबत एक डायरी ठेवायची. देशात किंवा विदेशात प्रवास करताना तिचे विचार त्यात लिहून ठेवायची. ज्योतीनं तिच्या बाली इंडोनेशियाच्या सहलीचा व्हिडिओ अपलोड केला होता. डायरीत लाखो रुपये खर्च केल्याचं तिनं लिहून ठेवलं आहे.

