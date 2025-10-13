ETV Bharat / bharat

कुख्यात गुंड गुरुसेवकचा यूपी पोलिसांकडून खात्मा; बलात्कारी शहजाद उर्फ ​​निक्कीचाही केला एन्काऊंटर

उत्तरप्रदेश पोलिसांनी कुख्यात गुंड गुरुसेवकचा एन्काऊंटर करण्यात पोलिसांना यश आलं. तर मेरठ पोलिसांनी बलात्कारी शहजाद उर्फ ​​निक्कीचाही एन्काऊंटर केला आहे.

Police encounter in Lucknow
संग्रहित छायाचित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तरप्रदेश पोलिसांनी कुख्यात गुंड गुरुसेवक याचा खात्मा करण्यात यस मिळवलं आहे. गुरुसेवक याच्यावर एक लाखाचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. उत्तरप्रदेश पोलिसांनी रविवारी रात्री ते सोमवारी सकाळी गुरुसेवकचा लखनऊमध्ये खात्मा केला. तर दुसरीकडं पोलिसांनी मेरठमध्ये बलात्कारी शहजाद उर्फ ​​निक्कीचाही एन्काऊंटर केला आहे. उत्तरप्रदेश पोलिसांनी दोन कुख्यात गुंडांचा एन्काऊंटर करुन गुन्हेगारांवर चांगलीच जरब बसवली आहे.

कुख्यात गुंड गुरुसेवकचा एन्काऊंटर : उन्नाव इथल्या कॅब ड्रायव्हरचं अपहरण करुन त्याचा सीतापूरमध्ये खून करण्यात आला होता. या प्रकरणी वॉन्टेड असलेल्या गुरुसेवकला लखनऊ पोलिसांनी आग्रा एक्सप्रेसवेच्या झिरो पॉइंटवरील सर्व्हिस लेनवर घेरलं. यावेळी पोलिसांनी गुरुसेवक याला पोलिसांपुढं आत्मसमर्पण करण्यास सूचवलं. मात्र त्यांनी गोळीबार केला. यावेळी पोलिसांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. याबाबत पोलीस उपायुक्त विश्वजीत श्रीवास्तव यांनी सांगितलं की, "रविवारी संध्याकाळी पोलिसांना माहिती मिळाली की वॉन्टेड गुन्हेगार गुरुसेवक लखनऊमध्ये आहे. पोलिसांनी त्याला पारा पोलीस स्टेशन परिसरात रोखण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांच्या वेढ्यात असलेल्या गुरुसेवक आणि त्याच्या एका साथीदारानं चार ते पाच राउंड गोळीबार केला. गुन्हेगारांनी केलेल्या गोळीबारात गुन्हे शाखेच्या एका पोलीस निरीक्षकाला गोळी लागली. परंतु त्यांनी बुलेटप्रूफ जॅकेट घातल्यामुळे बचावले. एक गोळी पोलिसांच्या जीपलाही लागली, त्यामुळे जीपच्या काचा खराब झाल्या. पोलिसांच्या प्रत्युत्तरात, वॉन्टेड गुन्हेगार गुरुसेवक याला गोळी लागल्यानं तो जखमी झाला. त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. गुरुसेवकचा एक सहकारी अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून पळून जाण्यात यशस्वी झाला. पोलीस पळून गेलेल्या गुन्हेगाराचा शोध घेत आहेत."

कुख्यात गुंड गुरुसेवकचा यूपी पोलिसांकडून खात्मा; बलात्कारी शहजाद उर्फ ​​निक्कीचाही केला एन्काऊंटर (ETV Bharat)

गुरुसेवकच्या सहकाऱ्यालाही लागली गोळी : मृत गुरुसेवकवर उन्नाव इथल्या एका कॅब चालकाचं अपहरणानंतर त्याची हत्या करून मृतदेह सीतापूरमध्ये फेकल्याचा आरोप होता. तो या गुन्ह्यात मुख्य आरोपी होता. या प्रकरणात पोलिसांनी आधीच मोठी कारवाई केली आहे. गुरुसेवकच्या एका साथीदाराला 'चकमकीत' पायाला गोळी लागल्यानं अटक करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या आरोपीला आधीच अटक करण्यात आली आहे.

बलात्कारी शहजाद उर्फ ​​निक्की एन्काऊंटरमध्ये ठार : मेरठच्या सरूरपूर पोलीस स्टेशन परिसरात पोलिसांनी बलात्कारी शहजाद उर्फ ​​निक्कीला एन्काऊंटरमध्ये ठार मारलं. सोमवारी सकाळी सरूरपूर जंगलात पोलीस आणि गुन्हेगारामध्ये चकमक झाली. पोलीस शहजादच्या गुन्हेगारी रेकॉर्डची चौकशी करत आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्यावर सात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. सरूरपूर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी म्हणाले की, "शहजाद हा एक कुख्यात गुन्हेगार होता, तो बलात्काराच्या प्रकरणात फरार होता. चकमकीची माहिती मिळताच, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक अभिजीत कुमार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरधना देखील घटनास्थळी पोहोचले." पोलीस अधीक्षक अभिजीत कुमार यांनी सांगितलं की, "प्रत्युत्तरात केलेल्या गोळीबारात शहजाद उर्फ ​​निक्कीला गोळी लागली. त्याला जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. शहजाद उर्फ ​​निक्की हा बहसुमाचा रहिवासी होता. त्याच्या गुन्हेगारी इतिहासाची चौकशी सुरू आहे. घटनास्थळावरून पोलिसांनी एक दुचाकी आणि एक पिस्तूलही जप्त केलं आहे."

हेही वाचा :

  1. कांकेर तिरियापानीमधील चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार, अनेक शस्त्रे जप्त
  2. दिशा पटानीच्या घरावर झालेल्या गोळीबारातील दोन आरोपी ठार, दिल्ली पोलिस आणि यूपी एसटीएफ यांनी केली संयुक्त कारवाई...
  3. जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय सुरक्षा दलांच्या जवानांची दहशतवाद्यांशी उडाली चकमक: एक जवान जखमी

For All Latest Updates

TAGGED:

GURUSEVAK KILLED ENCOUNTER LUCKNOWMEERUT CRIMINAL SHAHZAD ENCOUNTERगुरुसेवकचा यूपी पोलिसांकडून खात्माशहजाद उर्फ ​​निक्कीचाही एन्काऊंटरPOLICE ENCOUNTER IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.