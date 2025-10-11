ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी आणि कडधान्ये आत्मनिर्भरता योजना शेतकऱ्यांचं भविष्य बदलतील - नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी 35,440 कोटी रुपयांच्या दोन प्रमुख कृषी क्षेत्रातील योजनांचा शुभारंभ केला.

PM Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी 35,440 कोटी रुपयांच्या दोन प्रमुख कृषी क्षेत्रातील योजनांचा शुभारंभ केला. त्यांनी 24,000 कोटी रुपयांच्या प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेचाही शुभारंभ केला. तसंच या कार्यक्रमाला त्यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं. यावेळी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान देखील उपस्थित होते. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत आयोजित या विशेष कृषी कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "आज, 11 ऑक्टोबर हा एक अतिशय ऐतिहासिक दिवस आहे. हा भारतमातेच्या दोन महान रत्नांचा जन्मदिवस आहे, ज्यांनी इतिहास घडवला. भारतरत्न जयप्रकाश नारायण आणि भारतरत्न नानाजी देशमुख, हे दोन महान सुपुत्र ग्रामीण भारताचा आवाज आणि लोकशाही क्रांतीचे प्रणेते होते."

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाच्या योजना : "जयप्रकाश नारायण आणि नानाजी देशमुख, हे शेतकरी आणि गरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित होते. आज, या ऐतिहासिक दिवशी, देशाच्या स्वावलंबनासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी दोन महत्त्वाच्या नवीन योजना सुरू केल्या जात आहेत. पहिली म्हणजे प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना आणि दुसरी म्हणजे कडधान्ये आत्मनिर्भरता योजना. या दोन्ही योजना भारतातील लाखो शेतकऱ्यांचे भविष्य बदलतील. सरकार या योजनांवर 35,000 कोटींपेक्षा जास्त खर्च करणार आहे, " असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. याचबरोबर, नरेंद्र मोदी म्हणाले, "जेव्हा वंचितांना प्राधान्य दिलं जातं आणि मागासलेल्या भागांवर लक्ष केंद्रित केलं जातं, तेव्हा त्याचे परिणाम उल्लेखनीय असतात. आज, माता मृत्युदर कमी झाला आहे, बाल आरोग्य सुधारलं आहे आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाचं प्रमाण वाढलं आहे. अनेक निकषांवर, हे जिल्हे आता इतर अनेक जिल्ह्यांपेक्षा जास्त कामगिरी करत आहेत."

धन-धान्य कृषी योजना पशुधनावरही लक्ष केंद्रित करते : "या मॉडेलच्या आधारे, आम्ही आता 100 कृषीमध्ये मागास जिल्हे विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करू इच्छितो, जेणेकरून ते अधिक प्रगत जिल्ह्यांशी जुळवून घेऊ शकतील. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना ही आकांक्षावादी जिल्हा मॉडेलपासून प्रेरित आहे. या योजनेअंतर्गत, आम्ही 36 सरकारी योजना एकत्रित करून समन्वित पद्धतीनं काम करत आहोत. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना पशुधनावर देखील लक्ष केंद्रित करते. तुम्हाला माहिती आहेच की, जनावरांना तोंडावाटे येणारे आजार आणि रिंडरपेस्ट यांसारख्या आजारांपासून वाचवण्यासाठी 125 कोटीहून अधिक लस मोफत देण्यात आल्या आहेत. यामुळं जनावरांचं आरोग्य सुधारलं आहे आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे, " असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

योजनांचा उद्देश कृषी उत्पादकता वाढवणं : दरम्यान, भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत एका विशेष कृषी कार्यक्रमात सहभागी झालेले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, "इथं येण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी विविध शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. चर्चा इतक्या सखोल होत्या की त्यातून पंतप्रधानांना शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल असलेली काळजी दिसून आली. अलिकडेच, कृषी उपकरणांवरील जीएसटी कमी करून शेतकऱ्यांना लक्षणीय दिलासा देण्यात आला आहे." दुसरीकडे पंतप्रधान कार्यालयाच्या निवेदनानुसार, या योजनांचा उद्देश कृषी उत्पादकता वाढवणं, पीक विविधीकरण आणि शाश्वत कृषी पद्धतींचा अवलंब करणं, पंचायत आणि ब्लॉक पातळीवर कापणीनंतरचा साठवणूक क्षमता वाढवणं, सिंचन सुविधा सुधारणं आणि निवडलेल्या 100 जिल्ह्यांमध्ये दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करून देणं हे आहे.

हेही वाचा :

  1. दादरमध्ये मृत कबुतरांसाठी प्रार्थनासभा; महापालिका निवडणुकीत ताकद दाखवण्याचा जैन समाजाचा इशारा
  2. छोटा राजनचा साथीदार, कुख्यात गुंड डीके रावला ठोकल्या बेड्या; खंडणी प्रकरणी मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई
  3. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं 31 हजार कोटींचं पॅकेज फसवं, केवळ 5 हजार कोटीच शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार - संजय राऊत

For All Latest Updates

TAGGED:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनवी दिल्लीप्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनाकडधान्ये आत्मनिर्भरता योजनाPM NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.