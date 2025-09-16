ETV Bharat / bharat

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 22 सप्टेंबरला अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा दौऱ्यावर जाणार, जाणून घ्या संपूर्ण कार्यक्रम

अरुणाचल प्रदेशच्या एक दिवसीय दौऱ्यात नरेंद्र मोदी अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील.

PM Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इटानगर/अगरतळा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात म्हणजे 22 सप्टेंबर रोजी अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा दौऱ्यावर जाणार आहेत. अरुणाचल प्रदेशच्या एक दिवसीय दौऱ्यात नरेंद्र मोदी अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. तसंच 1830 किमी लांबीच्या फ्रंटियर हायवे प्रकल्पाची आणि दोन जलविद्युत प्रकल्पांची पायाभरणी नरेंद्र मोदी करतील. त्यानंतर इटानगरमधील इंदिरा गांधी पार्क येथून व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम (VVP) च्या दुसऱ्या टप्प्याचं उद्घाटन देखील करतील. याशिवाय, नरेंद्र मोदी इथं एका जाहीर सभेला संबोधित करू शकतात, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

नरेंद्र मोदींचा अरुणाचल प्रदेश दौरा : अधिकाऱ्यांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तवांगमध्ये एकात्मिक कन्व्हेन्शन सेंटरचे व्हर्च्युअल उद्घाटन देखील करतील. तसंच, प्रस्तावित फ्रंटियर हायवे प्रकल्प मॅकमोहन लाईनला समांतर पश्चिम कामेंग जिल्ह्यातील बोमडिला ते चांगलांग जिल्ह्यातील विजयनगरपर्यंत जाईल. हा महत्त्वाकांक्षी महामार्ग राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देईल आणि सीमा जोडणी मोठ्या प्रमाणात सुलभ करेल. तसंच शि योमी जिल्ह्यातील यर्जेप नदीवरील 186 मेगावॅटच्या टाटो-I जलविद्युत प्रकल्प आणि 240 मेगावॅटच्या हियो जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी देखील नरेंद्र मोदी व्हर्च्युअल पद्धतीनं करतील, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रामचा दुसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर 122 सीमावर्ती गावांना 12 महिने रस्ते कनेक्टिव्हिटी, 4 जी टेलिकॉम नेटवर्क आणि ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण मिळेल. या 122 गावांपैकी 67 गावं भारत-म्यानमार सीमेवर आणि 55 अरुणाचल प्रदेशला लागून असलेल्या भारत-भूतान सीमेवर आहेत. गृह मंत्रालयानं व्हीव्हीपीसाठी 2205 कोटी रुपये मंजूर केले होते.

नरेंद्र मोदींचा त्रिपुरा दौरा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 22 सप्टेंबरला अरुणाचल प्रदेशातून त्रिपुराला देखील भेट देतील. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी माध्यमांना सांगितलं की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 22 सप्टेंबर रोजी दक्षिण त्रिपुरातील उदयपूर येथे 51 शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या पुनर्विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिराचे उद्घाटन करतील. तसंच नरेंद्र मोदी हे 22 सप्टेंबरला दुपारी अगरतळा इथं पोहोचतील आणि त्यानंतर अगरतळापासून 65 किमी दक्षिणेस असलेल्या पुनर्विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिराचे उद्घाटन करण्यासाठी गोमतीचे जिल्हा मुख्यालय उदयपूर येथे जातील."

काली मंदिराचे उद्घाटन : पुढं माणिक साहा म्हणाले की, "पुनर्विकसित काली मंदिराचे उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पूजा करतील. त्यानंतर ते आगरतळा इथं परततील आणि नंतर दिल्लीला रवाना होतील." याचबरोबर, आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या कार्यक्रमानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणत्याही जाहीर सभेला संबोधित करणार नाहीत, असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या प्रसाद (तीर्थक्षेत्र पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक वारसा वाढ मोहीम) योजनेअंतर्गत, 524 वर्षे जुन्या त्रिपुरा सुंदरी मंदिराचा पुनर्विकास 52 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चानं करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी त्रिपुरा सरकारनंही 7 कोटी रुपयांचं योगदान दिलं आहे.

हेही वाचा :

  1. आता दागिने घडवण्याचं प्रशिक्षण विद्यापीठात मिळणार; नवा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा
  2. बीडमध्ये आभाळ फाटलं, आष्टी तालुका पाण्याखाली; हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने ग्रामस्थांचे रेस्क्यू ऑपरेशन
  3. "एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून तातडीनं नुकसानग्रस्तांना मदत करा"-शेतकऱ्यांच्या बांधावरून खासदार निलेश लंकेंची शासनाकडं मागणी

For All Latest Updates

TAGGED:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीअरुणाचल प्रदेशत्रिपुरामाणिक साहाPM NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.