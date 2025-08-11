ETV Bharat / bharat

ट्रम्प-पुतिन यांच्या भेटीपूर्वी झेलेन्स्कींची पंतप्रधान मोदींशी चर्चा, रशिया तेल आयातीवरही दिला जोर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यात फोनद्वारे चर्चा झाली. या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झालंय.

PM Modi Zelenskyy Call
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्या भेटीचा जुना फोटो (AFP)
ETV Bharat Marathi Team

August 11, 2025

नवी दिल्ली : अमेरिकानं भारतातील वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लागू केल्यानंतर या दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेले आहेत. भारतानंही अमेरिकेला सडेतोड उत्तर दिलंय. अशातच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यात फोनद्वारे चर्चा झाली. या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झालंय. युक्रेन संघर्षाच्या शांततापूर्ण तोडग्यासाठी भारत सर्वतोपरी योगदान देण्यास वचनबद्ध असल्याचं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झेलेन्स्की यांना दिलंय.

पंतप्रधान मोदींशी फोनवरुन झालेल्या संभाषणात, राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी युक्रेनशी संबंधित अलिकडच्या घडामोडींबद्दल आपले विचार मांडले. पंतप्रधानांनी झेलेन्स्की यांचे आभार मानले आणि संघर्षाच्या शांततापूर्ण तोडग्यासाठी आणि लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी भारताच्या दृढ आणि सातत्यपूर्ण भूमिकेची पुष्टी केली.

पंतप्रधान मोदींनी या संदर्भात सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची भारताची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. दोन्ही नेत्यांनी भारत-युक्रेन द्विपक्षीय भागीदारीतील प्रगतीचा आढावा घेतला आणि परस्पर हिताच्या क्षेत्रात सहकार्य आणखी वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली. त्यांनी संपर्कात राहण्याचे मान्य केले.

सोशल मीडिया पोस्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, त्यांनी संघर्षाच्या लवकर आणि शांततापूर्ण तोडग्याच्या गरजेबाबत भारताची सुसंगत भूमिका मांडली.

"राष्ट्रपती झेलेन्स्की यांच्याशी बोलून आणि अलिकडच्या घडामोडींबद्दल त्यांचे दृष्टिकोन ऐकून आनंद झाला. संघर्षाच्या लवकर आणि शांततापूर्ण तोडग्याच्या गरजेबद्दल मी भारताची सुसंगत भूमिका व्यक्त केली," असे मोदी म्हणाले.

झेलेन्स्की यांनी असेही नमूद केले की "रशियन ऊर्जेची निर्यात मर्यादित करणे आवश्यक आहे, विशेषतः तेल. भारत आमच्या शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा देत आहे आणि युक्रेनशी संबंधित सर्व गोष्टी युक्रेनच्या सहभागानेच ठरवल्या पाहिजेत अशी भूमिका भारताने घेतली आहे हे महत्त्वाचे आहे."

"आम्ही रशियावरील निर्बंधांवरही सविस्तर चर्चा केली. मी असे नमूद केले की या युद्धाच्या चालूतेसाठी रशियन ऊर्जा, विशेषतः तेलाची निर्यात मर्यादित करणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्याची क्षमता आणि वित्तपुरवठा करण्याची क्षमता कमी होईल. "रशियावर ठोस प्रभाव असलेल्या प्रत्येक नेत्याने मॉस्कोला संबंधित संकेत पाठवणे महत्वाचे आहे," असे ते म्हणाले.

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

