पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी CJI भूषण गवई यांची केली विचारपूस; बूट हल्ला प्रकरणी केला निषेध व्यक्त, म्हणाले, "भारतीयांच्या मनात संताप"

सरन्यायाधीशांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी बीआर गवई यांच्याशी संवाद साधला.

PM Narendra Modi speaks to CJI Bhushan Gavai
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 10:16 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 10:26 PM IST

Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी एका वकिलानं केलेल्या बूट फेकण्याच्या प्रयत्नाच्या घटनेचा निषेध केला. या हल्ल्यामुळं प्रत्येक भारतीय संतापला असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

अशा निंदनीय कृत्यांना स्थान नाही : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "आपल्या समाजात अशा निंदनीय कृत्यांना स्थान नाही." घटनेनंतर शांतता राखल्याबद्दल त्यांनी सरन्यायाधीश गवई यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, "या परिस्थितीत सरन्यायाधीश गवई यांनी दाखवलेल्या संयमाबद्दल मी त्यांचे कौतुक करतो. हे आपल्या संविधानाची भावना आणि न्यायाच्या मूल्यांचे पालनपोषण करण्याची त्यांची वचनबद्धता दर्शवते."

काय घडलं नेमकं? : सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलानं न्यायालयीन कामकाजादरम्यान सरन्यायाधीश (CJI) भूषण आर. गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीनं हस्तक्षेप करून वकिलाला रोखलं. राकेश किशोर असं या वकिलाचं नाव आहे.

काय म्हणाले CJI भूषण गवई? : सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर खटल्यांची सुनावणी सुरू असताना नाट्यमय घटना घडली. वकिलानं थेट सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. सुरक्षा कर्मचारी हे त्या वकिलाला बाहेर नेत असताना त्यानं "आम्ही सनातनचा अपमान सहन करणार नाही" असे म्हटलं. "या सर्व घटनेमुळं विचलित होऊ नका. आम्ही देखील विचलित नाहीत. या घटना माझ्यावर परिणाम करत नाहीत," असं सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी म्हणत कामकाज सुरू ठेवण्याचं आवाहन केलं.

वकिलाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई : 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया' (BCI) ने सांगितले की, "या प्रकरणात संबंधित वकिलाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. १५ दिवसांच्या आत त्यांना नोटीस बजावली जाईल, ज्यामध्ये त्यांना त्यांची कारणे स्पष्ट करावी लागतील."

हेही वाचा - सर्वोच्च न्यायालयात वकिलाकडून वस्तू फेकण्याचा प्रयत्न, सरन्यायाधीश गवई यांनी काय दिली प्रतिक्रिया?

