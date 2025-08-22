पटना (बिहार) : बिहार विधानसभेसाठी निवडणुका लवकरच जाहीर होणार आहेत. त्याआधीच सर्व राजकीय पक्षांनी जोरदार प्रचार सुरू केलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी बिहार दौरा करत अनेक प्रकल्पांचं लोकार्पण केलं. यावेळी त्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचं कौतुक केलं. तसंच बिहारमधील विरोधकांवर जोरदार टीका केली. प्रत्येक गरजू व्यक्तीला हक्काचं घर मिळेपर्यंत मोदी स्वस्थ बसणार नाही. गेल्या 11 वर्षांत 4 कोटींहून अधिक गरीब लोकांना हक्काचं घर मिळाल्याचा उल्लेख पंतप्रधान मोदी यांनी केला.
एनडीए सरकार बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज गया जी की पवित्र धरती से हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। https://t.co/saWtEc4Vie— Narendra Modi (@narendramodi) August 22, 2025
दहशतवाद्यांचा नायनाट करण्याची प्रतिज्ञा : "बिहारची भूमी ही चाणक्य आणि चंद्रगुप्ताची भूमी आहे. जेव्हा जेव्हा शत्रूंनी या भूमीवर वाईट नजर टाकली तेव्हा त्यांना उत्तर मिळालं. पहलगाम खोऱ्यात, दहशतवाद्यांनी लोकांना त्यांचा धर्म विचारून मारलं. त्या दिवशी मी या भूमीतून त्या दहशतवाद्यांचा नायनाट करण्याची प्रतिज्ञा घेतली होती आणि अखेर ती प्रतिज्ञा पूर्ण झाली," असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख केला.
#WATCH | PM Narendra Modi says, " rjd, congress, and left parties are opposing this law. they are very angry. who doesn't know what they are afraid of?... they think that if they go to jail, all their dreams will be shattered... they are so rattled that they are opposing a law… https://t.co/oeY3q6X9il pic.twitter.com/kxQfXgJ8Ow— ANI (@ANI) August 22, 2025
पाकिस्तानवर हल्लाबोल : 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "पाकिस्तान आपल्यावर ड्रोनने हल्ला करत होता आणि क्षेपणास्त्रे डागत होता, पण भारत त्यांच्या (पाकिस्तानी) क्षेपणास्त्रांना हवेत विखुरत होता. त्यांचे एकही क्षेपणास्त्र आपल्याला हानी पोहोचवू शकत नव्हते. भारतात दहशतवादी पाठवून आणि हल्ले करून कोणीही आमच्यापासून सुटू शकत नाही."
लालू-राबडी राजवटीवर निशाणा : पंतप्रधानांनी बिहारमधील लालू-राबडी राजवटीवरही निशाणा साधला. त्यांनी आरजेडी राजवटीची आठवण करून दिली आणि आरजेडी राजवटीत परिस्थिती किती दयनीय होती हे सांगितलं. "आरजेडीच्या राजवटीत या भागात लाल दहशत होती. माओवाद्यांमुळे संध्याकाळनंतर कुठेही जाणं कठीण झालं होतं. त्यांच्या राजवटीत गयाजीसारखी शहरं अंधारात बुडालेली असायची. हजारो गावांमध्ये वीज खांब पोहोचत नव्हते. बिहारींच्या किती पिढ्यांना या लोकांनी बिहारमधून स्थलांतर करण्यास भाग पाडले," असं म्हणत पंतप्रधान मोदी यांनी लालू-राबडी राजवटीवर टीका केली.
नितीश कुमार यांचं केलं कौतुक : पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की, "बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी कायमस्वरूपी सरकारी नोकऱ्या देण्यासाठी मोहीम सुरू केली. शिक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक झाली आहे. तरुणांना रोजगार देण्यासाठी केंद्र सरकारने 15 ऑगस्ट रोजी विकसित भारत योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, खासगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या व्यक्तीला 15 हजार रुपये मिळतील. खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळवणाऱ्यांना सरकारकडूनही पैसे मिळतील."
