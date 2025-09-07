ETV Bharat / bharat

भाजपा खासदारांसाठी कार्यशाळा, PM नरेंद्र मोदी बसले शेवटच्या रांगेत, सर्वांना आश्चर्याचा धक्का

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपानं आपल्या खासदारांसाठी दोन दिवसांची कार्यशाळा आयोजित केली आहे.

PM modi sits in last row along other mp in bjp workshop
भाजपा खासदारांच्या कार्यशाळेत पंतप्रधान मोदी शेवटच्या आसनावर बसले. (X/ @Drsbalwant)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 6:52 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read

नवी दिल्ली: उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपानं आपल्या खासदारांसाठी दोन दिवसांची कार्यशाळा आयोजित केली आहे. रविवारी (7 सप्टेंबर) संसद संकुलातील जीएमसी बालयोगी सभागृहात आयोजित या कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हजेरी लावली. पण पुढल्या रांगेत बसण्याऐवजी ते सभागृहातील शेवटच्या रांगेत बसले. हे दृश्य पाहून सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील भाजपा खासदार रवी किशन यांनी इंस्टाग्रामवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ते सभागृहातील शेवटच्या सीटवर भाजपा खासदारांसोबत बसलेले दिसत आहेत.

भाजपामध्ये प्रत्येक कार्यकर्ता समान : भाजपा खासदार रवी किशन यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजपा खासदारांच्या कार्यशाळेत शेवटच्या रांगेत बसले. ही भाजपा संघटनेची ताकद आहे. इथं प्रत्येक कार्यकर्ता समान आहे." दरम्यान, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारच्या जीएसटी सुधारणांना पाठिंबा देणारा भाजपा खासदारांच्या कार्यशाळेत एकमतानं ठराव मंजूर करण्यात आला. तसंच जीएसटी दर कमी केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचं स्वागत करण्यात आलं.

कर प्रणालीत मोठी सुधारणा : अलीकडील जीएसटी सुधारणांना भारताच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील एक मोठी सुधारणा असल्याचं म्हटलं जात आहे. 3 सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत दोन कर स्लॅब रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर फक्त दोन 5 टक्के आणि 18 टक्के असे जीएसटी स्लॅब चलनात असतील. तर 40 टक्के नवीन कर स्लॅबला मान्यता देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, भाजपा खासदारांची कार्यशाळा चार सत्रांमध्ये होणार आहे आणि यामध्ये उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 100 टक्के मतदानासाठी खासदारांना प्रशिक्षण दिलं जाईल. दरम्यान, उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान 9 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

सीपी राधाकृष्णन आणि सुदर्शन रेड्डी यांच्यात लढत : उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन आणि विरोधी आघाडी इंडिया ब्लॉकचे उमेदवार न्यायमूर्ती (निवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यात थेट लढत असणार आहे. दोन्ही उमेदवार दक्षिण भारतातील आहेत. सीपी राधाकृष्णन हे तामिळनाडूचे आहेत आणि बी. सुदर्शन रेड्डी हे तेलंगणाचे आहेत. सीपी राधाकृष्णन हे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात कोइम्बतूरमधून दोन वेळा लोकसभा सदस्य होते. नंतर त्यांनी तामिळनाडूतील भाजपाच्या राज्य युनिटचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केलं. ते सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत.

हेही वाचा :

  1. सलग दुसऱ्यांदा मुंबईत बॉम्बस्फोट करण्याची धमकी; नायर रुग्णालयाला अज्ञाताकडून आला ई-मेल
  2. 'लालबागचा राजा'चं विसर्जन रखडलं; 23 तासांच्या मिरवणुकीनंतर समुद्राच्या भरतीसह अत्याधुनिक तराफा ठरतोय अडथळा
  3. मिरवणूक सुरू असताना हाय टेन्शन वायरचा स्पर्श होताच गणेश भक्ताचा मृत्यू; चार जण गंभीर जखमी
Last Updated : September 7, 2025 at 7:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

भाजपापंतप्रधान नरेंद्र मोदीउपराष्ट्रपती निवडणूककार्यशाळाBJP MP WORKSHOP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.