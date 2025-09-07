भाजपा खासदारांसाठी कार्यशाळा, PM नरेंद्र मोदी बसले शेवटच्या रांगेत, सर्वांना आश्चर्याचा धक्का
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपानं आपल्या खासदारांसाठी दोन दिवसांची कार्यशाळा आयोजित केली आहे.
Published : September 7, 2025 at 6:52 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 7:07 PM IST
नवी दिल्ली: उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपानं आपल्या खासदारांसाठी दोन दिवसांची कार्यशाळा आयोजित केली आहे. रविवारी (7 सप्टेंबर) संसद संकुलातील जीएमसी बालयोगी सभागृहात आयोजित या कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हजेरी लावली. पण पुढल्या रांगेत बसण्याऐवजी ते सभागृहातील शेवटच्या रांगेत बसले. हे दृश्य पाहून सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील भाजपा खासदार रवी किशन यांनी इंस्टाग्रामवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ते सभागृहातील शेवटच्या सीटवर भाजपा खासदारांसोबत बसलेले दिसत आहेत.
एनडीए सांसदों की कार्यशाला में आख़िरी पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये शक्ति है भाजपा की हर कोई कार्यकर्ता है यहाँ संगठन मैं @BJP4India @narendramodi pic.twitter.com/lAeuok818C— Ravi Kishan (@ravikishann) September 7, 2025
भाजपामध्ये प्रत्येक कार्यकर्ता समान : भाजपा खासदार रवी किशन यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजपा खासदारांच्या कार्यशाळेत शेवटच्या रांगेत बसले. ही भाजपा संघटनेची ताकद आहे. इथं प्रत्येक कार्यकर्ता समान आहे." दरम्यान, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारच्या जीएसटी सुधारणांना पाठिंबा देणारा भाजपा खासदारांच्या कार्यशाळेत एकमतानं ठराव मंजूर करण्यात आला. तसंच जीएसटी दर कमी केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचं स्वागत करण्यात आलं.
कर प्रणालीत मोठी सुधारणा : अलीकडील जीएसटी सुधारणांना भारताच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील एक मोठी सुधारणा असल्याचं म्हटलं जात आहे. 3 सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत दोन कर स्लॅब रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर फक्त दोन 5 टक्के आणि 18 टक्के असे जीएसटी स्लॅब चलनात असतील. तर 40 टक्के नवीन कर स्लॅबला मान्यता देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, भाजपा खासदारांची कार्यशाळा चार सत्रांमध्ये होणार आहे आणि यामध्ये उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 100 टक्के मतदानासाठी खासदारांना प्रशिक्षण दिलं जाईल. दरम्यान, उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान 9 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
Prime Minister Narendra Modi attended a workshop where he sat in the last row like an ordinary MP. The workshop, chaired by him, passed a resolution endorsing the government’s move to cut GST rates pic.twitter.com/8plJbTYIOQ— IANS (@ians_india) September 7, 2025
सीपी राधाकृष्णन आणि सुदर्शन रेड्डी यांच्यात लढत : उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन आणि विरोधी आघाडी इंडिया ब्लॉकचे उमेदवार न्यायमूर्ती (निवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यात थेट लढत असणार आहे. दोन्ही उमेदवार दक्षिण भारतातील आहेत. सीपी राधाकृष्णन हे तामिळनाडूचे आहेत आणि बी. सुदर्शन रेड्डी हे तेलंगणाचे आहेत. सीपी राधाकृष्णन हे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात कोइम्बतूरमधून दोन वेळा लोकसभा सदस्य होते. नंतर त्यांनी तामिळनाडूतील भाजपाच्या राज्य युनिटचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केलं. ते सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत.
