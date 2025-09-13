ETV Bharat / bharat

PM नरेंद्र मोदींचा मणिपूर दौरा, हिंसाचारग्रस्त चुराचंदपूरमध्ये लोकांशी साधला संवाद; म्हणाले, "मणिपूरचा 'मणि' भविष्यात..."

या मणिपूर दौऱ्यात नरेंद्र मोदी यांनी हिंसाचारग्रस्त चुराचंदपूरमध्ये लोकांशी संवाद साधला.

PM नरेंद्र मोदींचा मणिपूर दौरा, हिंसाचारग्रस्त चुराचंदपूरमध्ये लोकांशी साधला संवाद (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2025 at 3:19 PM IST

नई दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी (13 सप्टेंबर) मणिपूरच्या दौऱ्यावर आहेत. मे 2023 मध्ये जातीय हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींचा हा पहिलाच मणिपूर दौरा आहे. या मणिपूर दौऱ्यात नरेंद्र मोदी यांनी हिंसाचारग्रस्त चुराचंदपूरमध्ये लोकांशी संवाद साधला. तसंच इंफाळमधील विस्थापित लोकांशी देखील संवाद साधणार आहेत.

विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन : दरम्यान, मिझोरममधील आयझॉल इथं 9000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे शनिवारी भूमिपूजन आणि उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दुपारी हिंसाचारानं सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या चुराचंदपूर येथे पोहोचले. चुराचंदपूरमध्ये नरेंद्र मोदींचं स्वागत करण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी हिंसाचारानं प्रभावित झालेल्या लोकांशी संवाद साधला.

5 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प : नरेंद्र मोदी यांनी चुराचंदपूरमध्ये 7300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी केली. या प्रकल्पांमध्ये 3600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे मणिपूर शहरी रस्ते, ड्रेनेज आणि मालमत्ता व्यवस्थापन सुधारणा प्रकल्प; 2500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे 5 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प; मणिपूर इन्फोटेक डेव्हलपमेंट (MIND) प्रकल्प, 9 ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे आणि इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे.

मणिपूरची भूमी धैर्य आणि शौर्याची भूमी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "मणिपूरची भूमी ही धैर्य आणि शौर्याची भूमी आहे. मी मणिपूरच्या लोकांना सलाम करतो. मुसळधार पावसातही तुम्ही सर्वजण इथं आलात, तुमच्या प्रेमाबद्दल मी तुमचे आभार मानू इच्छितो. मुसळधार पावसामुळं माझे हेलिकॉप्टर येऊ शकले नाही, म्हणून मी रस्त्यानं येण्याचा निर्णय घेतला. रस्त्यावर मी पाहिलेल्या दृश्यांसाठी मी देवाचे आभार मानतो. मणिपूरमधील तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी हातात तिरंगा धरलेला पाहिला, तो क्षण मी माझ्या आयुष्यातील कधीही विसरू शकत नाही."

मणिपूरची कनेक्टिव्हिटी सतत सुधारण्यावर भर : पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "मणिपूरच्या नावातच 'मणि' आहे. हा तो 'मणि' आहे, जो भविष्यात संपूर्ण ईशान्येला चमकवेल. भारत सरकार मणिपूरला विकासाच्या मार्गावर पुढं नेण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. काही काळापूर्वीच इथं सुमारे 7000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली आहे." याचबरोबर, "मणिपूर हे एक सीमावर्ती राज्य आहे आणि इथं कनेक्टिव्हिटी नेहमीच एक मोठं आव्हान राहिलं आहे. चांगल्या रस्त्यांअभावी तुम्हाला ज्या अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे, ते मला चांगलं समजतं. त्यामुळं 2014 पासून मी मणिपूरची कनेक्टिव्हिटी सतत सुधारण्यावर भर दिला आहे. यासाठी भारत सरकारनं दोन स्तरांवर काम केलं आहे. पहिलं म्हणजे आम्ही मणिपूरमध्ये रस्ते आणि रेल्वेसाठी बजेट वाढवले. तर दुसरं म्हणजे, आम्ही गावांना रस्त्यांनी जोडण्यासाठी प्रयत्न केले. गेल्या काही वर्षांत, मणिपूरमध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवर 3700 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. नवीन महामार्गांच्या बांधकामावर 8700 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत."

रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार : जनसभेला संबोधित करताना नरेंद्र म्हणाले की, "आमच्या सरकारच्या काळात मणिपूरमध्ये रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार होत आहे. जिरीबाम-इम्फाळ रेल्वे लाईन लवकरच राजधानी इम्फाळला राष्ट्रीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडेल. यावर 22000 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. तसंच 400 कोटी रुपये खर्चून बांधलेले नवीन इम्फाळ विमानतळ हवाई कनेक्टिव्हिटीला नवीन उंची देत ​​आहे." दरम्यान, मे 2023 मध्ये जातीय हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींचा हा पहिलाच मणिपूर दौरा आहे. तसंच नरेंद्र मोदी मणिपूरला का जात नाहीत? यावरून विरोधक सतत त्यांच्यावर निशाणा साधत होते.

