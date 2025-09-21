देशाला या स्थितीतून बाहे काढणं आवश्यक होतं-पंतप्रधान मोदी
आता फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के टॅक्स स्लॅब असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. एक देश, एक कर प्रणाली साकार झाल्याचं त्यांनी म्हटलं.
संग्रहित-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : September 21, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 5:24 PM IST
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना संबोधत आहेत. उद्यापासून सुधारित जीएसटी दर लागू होणार आहेत. या संदर्भात त्यांनी वक्तव्य करत त्याचा सर्व वर्गाला फायदा होणार असल्याच सांगितलं.
- प्रत्येक घर आणि दुकाना स्वदेशी उत्पादनांनी भरलं पाहिजे.
- आपली उत्पादने जगात नावाजली पाहिजेत.
- सर्वांचं तोंड आता गोड होणार आहे.
- 12 टक्के जीएसटीमधील 99 टक्के वस्तुंवर आता 5 टक्के जीएसटी आहे.
- हॉटेल रुममधील जीएसटी कमी केल्यानं पर्यटनही स्वस्त होणार आहे.
- लहान दुकानदारदेखील जीएसटी सुधारणांमुळे खूश आहेत.
- स्वदेशीच्या मंत्रामुळे देशाची समृद्धी वाढेल. ज्या वस्तू देशात तयार करता येतील, त्या उत्पादित केल्या पाहिजेत. स्वदेशी अभियानात आपल्या राज्यांमध्ये उत्पादन प्रकल्पांना राज्य सरकारनं गती द्यावी. गुंतवणुकीसाठी वातावरण तयार करावं. राज्य आणि केंद्रशासित सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नानं देशाचा विकास होईल.सर्वांना नवरात्रीच्या आणि जीएसटी बचत उत्सवाच्या शुभेच्छा.
Last Updated : September 21, 2025 at 5:24 PM IST