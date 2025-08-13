नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या (UNGA) वार्षिक उच्चस्तरीय सत्राला संबोधित करू शकतात. या दरम्यान, पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटू शकतात. हे सत्र 9 सप्टेंबर रोजी सुरू होणार आहे आणि हे 80 वे सत्र असेल. ही बैठक 23 ते 29 सप्टेंबरदरम्यान चालणार आहे, अशी माहिती संयुक्त राष्ट्रानं दिलीय. विशेष म्हणजे यात पारंपरिक पद्धतीनुसार ब्राझील सत्राचे पहिले वक्ते असतील. त्यानंतर अमेरिका असेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 23 सप्टेंबर रोजी प्रतिष्ठित UNGA व्यासपीठावरून जागतिक नेत्यांना संबोधित करतील. व्हाईट हाऊसमधील त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनातील हे त्यांचे पहिले भाषण असेल. महासभेच्या 80 व्या सत्राच्या उच्चस्तरीय चर्चेसाठी वक्त्यांच्या यादीनुसार, भारत सरकारचे प्रमुख म्हणजेच नरेंद्र मोदी 26 सप्टेंबर रोजी सकाळी सत्राला संबोधित करतील. त्याच दिवशी इस्रायल, चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशचे सरकारमधील प्रमुख संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या सर्वसाधारण चर्चेला देखील संबोधित करतील.
रशियन तेल खरेदी करण्यावर 25 टक्के शुल्काचा समावेश : पंतप्रधान मोदी या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये वॉशिंग्टन डीसी येथील व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय बैठकीसाठी अमेरिकेला गेले होते. बैठकीनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2025 च्या शरद ऋतूपर्यंत परस्पर फायदेशीर, बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) च्या पहिल्या टप्प्यावर वाटाघाटी करण्याची योजना जाहीर केली. व्यापार चर्चा सुरू असताना ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण 50 टक्के शुल्क लादले, ज्यामध्ये भारताकडून रशियन तेल खरेदी करण्यावर 25 टक्के शुल्काचा समावेश आहे, जो 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. या शुल्कावर प्रतिक्रिया देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशाला लक्ष्य करणे अन्याय्य आणि अविचारी आहे. भारत त्याचे हित आणि आर्थिक सुरक्षेचं संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय योजणार आहे.
अमेरिकन पथक 25 ऑगस्टपासून भारत दौऱ्यावर : गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी अतिरिक्त 25 टक्के कर लादण्याचा आदेश अशा वेळी जाहीर केला, जेव्हा प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी सहाव्या फेरीच्या चर्चेसाठी एक अमेरिकन पथक 25 ऑगस्टपासून भारत दौऱ्यावर येणार आहे. दोन्ही देशांनी यंदाच्या शरद ऋतूपर्यंत (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर) कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या सर्वसाधारण चर्चेसाठी वक्त्यांची यादी अद्याप अंतिम झालेली नाही, कार्यक्रम आणि वक्त्यांमध्ये पुढील काही आठवड्यात बदल होण्याची शक्यता आहे.
इस्रायल-हमास युद्ध आणि युक्रेन संघर्षाच्या दरम्यान अधिवेशन : खरं तर या वर्षीचे अधिवेशन इस्रायल-हमास युद्ध आणि युक्रेन संघर्षाच्या दरम्यान होत आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कार्यकाळाच्या सहा महिन्यांत त्यांनी अनेक युद्धे थांबवली आहेत. यामध्ये आर्मेनिया आणि अझरबैजान, कंबोडिया आणि थायलंड, इस्रायल आणि इराण, रवांडा आणि काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक, इजिप्त आणि इथिओपिया आणि सर्बिया आणि कोसोवो यांच्यातील शांतता करारांचा समावेश आहे. मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबवण्याचे श्रेय डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार घेण्याचा प्रयत्न केलाय.
हेही वाचाः
गुजरात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : 'मुबारत'द्वारे मुस्लिम विवाह रद्द करणं शक्य, लेखी करार आवश्यक नाही
देशात पहिल्यांदाच ड्रोनद्वारे 'या' ठिकाणी पाडण्यात येणार कृत्रिम पाऊस, अमेरिकन कंपनीची घेण्यात येणार मदत