भारत ७५ वर्षांपासून दहशतवादाचा सामना करतोय, आता तो संपवण्याचा निर्धार केलाय - नरेंद्र मोदी - PM MODI GUJARAT VISIT

गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रोड शो ( ANI )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 27, 2025 at 3:06 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 3:18 PM IST 2 Min Read

वडोदरा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस आहे. आज येथील गांधीनगरमध्ये नरेंद्र मोदींचा रोड शो आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये मोठ्या संख्येनं लोक सहभागी झाले होते. या रोड शो नंतर नरेंद्र मोदींनी एका जाहीर सभेला संबोधित केले. यावेळी नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "१९४७ मध्ये भारतमातेची फाळणी झाली. साखळ्या तोडायला हव्या होत्या, पण हात कापले गेले. देशाचे तीन भाग झाले. त्याच रात्री काश्मीरच्या भूमीवर पहिला दहशतवादी हल्ला झाला. मुजाहिद्दीनच्या नावाखाली दहशतवाद्यांचा वापर करून पाकिस्तानी लोकांनी भारतमातेचा एक भाग ताब्यात घेतला." याचबरोबर, "जर त्या दिवशी त्या मुजाहिद्दीनला मारलं गेलं असतं तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. सरदार पटेल यांची इच्छा होती की, आपलं सैन्य पीओके मिळवेपर्यंत थांबू नये. पण कोणीही त्यांचं ऐकलं नाही आणि आता आपण गेल्या ७५ वर्षांपासून दहशतवादाचा सामना करत आहोत. पण, आता दहशतवाद संपवण्याचा निर्धार केला आहे. पहलगाम हे देखील याचं उदाहरण होतं. तसंच जेव्हा आपलं पाकिस्तानशी युद्ध झालं, तेव्हा आम्ही पाकिस्तानला तीन वेळा पराभूत केलं," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.

