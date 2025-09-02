नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी बिहारमध्ये मतदार अधिकार यात्रेच्या कार्यक्रमादरम्यान त्यांच्या आणि त्यांच्या आईविरुद्ध केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्याचा संदर्भ देत राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यामुळं बिहारचं राजकारण तापलं आहे.
देशातील सर्व मातांचा अपमान : पंतप्रधान म्हणाले की, अपमानास्पद टिप्पणी ही केवळ त्यांच्या आईचा अपमान नाही तर देशातील सर्व माता, बहिणी आणि मुलींचा अपमान आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, बिहारच्या परंपरांनी समृद्ध असलेल्या भूमीवर असे कृत्य घडेल अशी त्यांनी कधीही कल्पना केली नव्हती. त्यांनी मातांना प्रत्येकाचा 'स्वाभिमान' आणि 'जग' असेही संबोधले.
पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल : "आई ही आपली दुनिया आहे. आई ही आपला स्वाभिमान आहे. काही दिवसांपूर्वी या परंपरांनी समृद्ध बिहारमध्ये काय घडले याची मी कल्पनाही केली नव्हती. बिहारमध्ये राजद-काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून माझ्या आईला शिवीगाळ करण्यात आली... हे शिवीगाळ फक्त माझ्या आईचा अपमान नाही. हे देशातील माता, बहिणी आणि मुलींचा अपमान आहे. मला माहिती आहे. हे पाहून आणि ऐकून तुम्हा सर्वांना, बिहारच्या प्रत्येक आईला किती वाईट वाटले! मला माहिती आहे, माझ्या हृदयात जितके वेदना आहेत तितकेच बिहारच्या लोकांनाही त्याच वेदना होत आहेत," असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
पंतप्रधानांनी सांगितलं की, देशातील इतर महिलांची सेवा करण्यासाठी आईपासून त्यांना वेगळं व्हावं लागलं. 100 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर निधन पावलेल्या आणि राजकारणाशी काहीही संबंध नसलेल्या त्यांच्या आईवर राजद आणि काँग्रेसच्या राज्यानं अनेकवेळा टीका केल्याचंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
माझ्या आईचा राजकारणाशी संबंध नाही : "तुमच्यासारख्या कोट्यवधी मातांची सेवा करण्यासाठी माझ्या आईने मला तिच्यापासून वेगळे केले. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की, आता माझी आई हयात नाही. काही काळापूर्वी ती आपल्या सर्वांना सोडून गेली. माझी ती आई, जिचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही, जी आता नाही, तिला राजद, काँग्रेसनं शिवीगाळ केली. बहिणी आणि मातांनो, मी तुमचे चेहरे पाहू शकतो; तुम्हाला किती वेदना झाल्या असतील याची मी फक्त कल्पना करू शकतो. काही मातांच्या डोळ्यात अश्रू मला दिसत आहेत. हे खूप दुःखद, वेदनादायक आहे," असे ते म्हणाले.
