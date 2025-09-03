नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बुधवारी दिल्लीतील यशोभूमी (इंडिया इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन अँड एक्स्पो सेंटर) येथील सेमिकॉन इंडिया 2025 या कार्यक्रमात सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी भारताच्या वाढत्या ताकदीवर भर दिला. दरम्यान, भारताच्या सेमिकंडक्टर इकोसिस्टमला गती देणं, हे त्याचं उद्दिष्ट आहे. त्यांनी सांगितलं की, "जग भारतावर विश्वास ठेवते आणि देशासोबत सेमीकंडक्टरचे भविष्य घडवण्यास तयार आहे."
चिप्समध्ये जागतिक प्रगतीला गती देण्याची क्षमता : सेमीकंडक्टरच्या जगात असं अनेकदा म्हटलं जात की, 'तेल हे काळे सोने होते, पण चिप्स हे डिजिटल हिरे आहेत'. यावर भाष्य करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "गेल्या शतकाला तेलानं आकार दिला आणि जगाचे भवितव्य तेल विहिरींद्वारे ठरवलं जातं. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चढ-उतार या विहिरींमधून किती पेट्रोलियम काढलं जातं, यावर अवलंबून असतात." दरम्यान, त्यांनी यावर भर दिला की, 21 व्या शतकाची शक्ती आता लहान चिप्समध्ये केंद्रित आहे. आकारानं लहान असूनही, या चिप्समध्ये जागतिक प्रगतीला गती देण्याची क्षमता आहे.
1 ट्रिलियन बाजारपेठेत भारताचा वाटा लक्षणीय : "जागतिक सेमीकंडक्टर बाजारपेठ आधीच 600 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे आणि येत्या काही वर्षांत ती 1 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्रात ज्या वेगानं पुढं जात आहे, ते पाहता या 1 ट्रिलियन बाजारपेठेत भारताचा वाटा लक्षणीय असणार आहे," असा विश्वास नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. याचबरोबर, नरेंद्र मोदींनी आठवण करून दिली की, सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम 2021 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. 2023 पर्यंत भारतातील पहिल्या सेमीकंडक्टर प्लांटला मान्यता देण्यात आली होती आणि 2024 मध्ये आणखी अनेक प्लांटना मान्यता देण्यात आली. यासोबतच, 2025 मध्ये 5 अतिरिक्त प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. ते म्हणाले, "सध्या 10 सेमीकंडक्टर प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यामध्ये 18 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक आहे."
PM Modi attends second day of fourth edition of SEMICON India 2025 at Delhi's Yashobhoomi— ANI Digital (@ani_digital) September 3, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/duWHIdw1jv#PMModi #SEMICON #Yashobhoomi #Delhi pic.twitter.com/dwrdP19tpV
एकल खिडकी प्रणाली लागू : सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील गतीच्या महत्त्वावर भर देताना नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, "फाईल ते फॅक्टरीपर्यंतचा वेळ जितका कमी असेल आणि कागदपत्रे जितकी कमी असतील तितक्या लवकर वेफरचं काम सुरू होऊ शकेल." त्यांनी सरकार या दृष्टिकोनासह काम करत असल्याचं अधोरेखित केलं. याशिवाय, राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामुळं केंद्र आणि राज्य दोन्हीकडून सर्व मंजुरी एकाच व्यासपीठावर मिळतील. परिणामी, गुंतवणूकदारांना लांबलचक कागदपत्रांपासून मुक्तता मिळाली आहे, असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
...म्हणून गुंतवणूकीचा ओघ सुरू : प्लग-अँड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चरसुविधा मॉडेल अंतर्गत देशभरात सेमीकंडक्टर पार्क विकसित केले जात आहेत, ज्यामुळं जमीन, वीज पुरवठा, बंदर आणि विमानतळ कनेक्टिव्हिटी आणि कुशल कामगारांना प्रवेश यासारख्या सुविधा उपलब्ध होत आहेत. जेव्हा अशा पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहनांसह जोडलं जातं, तेव्हा औद्योगिक वाढ अपरिहार्य असते. पीएलआय प्रोत्साहनांद्वारे असो किंवा डिझाइन-लिंक्ड अनुदानांद्वारे, भारत विविध क्षमता प्रदान करत आहे. म्हणूनच गुंतवणूकीचा ओघ सुरू आहे, असंही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
