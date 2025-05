ETV Bharat / bharat

पाकिस्तानला जगायचं असेल तर दहशतवाद्यांना थारा नको, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रहार - PM NARENDRA MODI ADDRESS NATION

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( ANI )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 12, 2025 at 8:04 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:35 PM IST 2 Min Read

नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या जोरदार संघर्षानंतर १० मे रोजी शस्त्रविराम झाला. त्याआधी भारतानं पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. भारतानं पाकिस्तानात एअर स्ट्राईक करुन नऊ दहशतवादी तळ उडवून लावले. या हल्ल्यात 100 पेक्षा अधिक दहशतवादी मारल्याची माहिती भारतीय सैन्यानं दिली. या हल्ल्याचे पुरावे सादर करत भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानची पोलखोल केली. या सर्व घटनांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाल संबोधित केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं. पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर, सैन्य दलांची पाकिस्तानविरोधात कारवाई, त्यानंतर झालेला शस्त्रविराम या सगळ्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केलं. सैन्याला पूर्ण सूट दिली : "'Operation Sinoor' हे फक्त नाव नाही तर देशभरातील नागरिकांचं प्रतिक आहे. सहा मेच्या रात्री सर्व जगानं परिणाम पाहिले आहेत. भारताच्या सैन्यानं पाकिस्तानात जात दहशतवादी ठिकाणं, तळांवर प्रहार केला. दहशतवाद्यांनी स्वप्नात सुद्धा विचार नसेल केला की भारत इतका मोठा प्रहार करू शकतो. आम्ही सैन्याला पूर्ण सूट दिली होती. भारताच्या मिसाईलने हल्ले केले तेव्हा दहशतवाद्यांच्या इमारतीच नाही तर त्यांचे मनसुबे उधळून लावले आहेत," असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला कडक शब्दात इशारा दिला. पाकिस्तानला पूर्ण उद्धवस्त केलं : "भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घाबरला. नंतर त्यानेच भारतावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. आमचे नागरिक, मंदिरं, गुरुद्वारं, शाळा यावर पाकिस्तानने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यातही भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानला लोळवलं. पाकिस्तानचे मिसाईल, ्ड्रोन भारतानं आकाशतच नष्ट केले. भारताच्या ड्रोनने, मिसाईलने अचूक हल्ले केले. पाकिस्तानचे एअर बेस उडवून टाकले. पहिल्या तीन दिवसातच पाकिस्तानला पूर्ण उद्धवस्त केलं. या आक्रमक कारवाईनंतर पाकिस्तान वाचण्यासाठी, मदतीसाठी अनेक देशांच्या पाया पडू लागला होता. 10 मेच्या दुपारी पाकिस्ताने आमच्या DGMO ला संपर्क केला. तोपर्यंत आम्ही पाकिस्तानचे तुकडे तुकडे केले. दहशतवाद्यांचे अड्डे आम्ही उद्धवस्त केले," असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सैन्याचं कौतुक केलं.

