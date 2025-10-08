ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर भारत भेटीवर, दोन्ही देशांच्या व्यापार-तंत्रज्ञान संबंधांना मिळणार चालना
व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांचा दौरा महत्त्वाचा आहे. हा दौरा 'व्हिजन 2035' ला पुढे नेण्यावर केंद्रित आहे.
Published : October 8, 2025 at 7:43 AM IST|
Updated : October 8, 2025 at 7:52 AM IST
मुंबई : अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंधांचा एक नवा अध्याय सुरू होणार आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर आपला पदभार ग्रहण केल्यानंतर प्रथमच भारत भेटीवर आले आहेत. आज गुरुवारी (8 ऑक्टोबर) पहाटे मुंबई विमानतळावर त्यांचं आगमन झालं. यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी 10 वाजता मुंबईत त्यांचं स्वागत करतील. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेते भारत-ब्रिटन भागीदारीला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी 'व्हिजन-2035' वर सविस्तर चर्चा करतील. त्यानंतर पुढील रूपरेषा निश्चित करतील.
राजभवनात मोदी-स्टार्मर भेट : ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर 8 व 9 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या पहिल्या अधिकृत दोन दिवसीय भारत दौर्यावर आहेत. गुरुवारी सकाळी मुंबईतील राजभवनात त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. या चर्चेनंतर दोन्ही नेते माध्यमांशी संवाद साधतील. मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत ‘व्हिजन 2035’ यावर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुपारी सुमारे 1:45 वाजता स्टार्मर यांच्यासोबत जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये आयोजित सीईओ फोरममध्ये सहभागी होतील. त्यानंतर सुमारे 2:45 वाजता दोन्ही नेते सहाव्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) मध्ये सहभागी होऊन भाषणं करतील.
ब्रिटनहून एक मोठं शिष्टमंडळ भारतात : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांच्या भारत दौर्यात ‘समग्र आर्थिक व व्यापार करार’ (CETA) हा मुख्य अजेंडा असणार आहे. पंतप्रधान मोदी आणि स्टार्मर यांच्यात होणाऱ्या द्विपक्षीय चर्चेचा केंद्रबिंदू हाच करार असेल. या कराराला ब्रिटिश संसदेकडून मान्यता मिळाल्यानंतर भारत आणि ब्रिटनमधील 90 टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवर लावले जाणारे सीमा शुल्क हटवले जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या दौर्यात सर स्टार्मर यांच्यासोबत 100 हून अधिक सदस्यांचं एक भव्य प्रतिनिधिमंडळ भारतात आलं आहे. या प्रतिनिधिमंडळात उद्योगविश्वातील आघाडीचे उद्योजक, विविध नामांकित विद्यापीठांचे कुलगुरू तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रातील महत्त्वाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
- व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यावर भर : ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात त्यांच्या सोबत येणारं शिष्टमंडळ व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण आणि तांत्रिक सहकार्याच्या नव्या संधी शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या प्रतिनिधिमंडळात ब्रिटनमधील आघाडीची तेल कंपनी बीपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मरे ऑकिनक्लॉस यांचा देखील समावेश आहे.
तंत्रज्ञान आणि फिनटेकवर विशेष भर : कीअर स्टार्मर आणि नरेंद्र मोदी दोघेही मुंबईत होणाऱ्या ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये प्रमुख भाषण देतील. या भाषणात गेल्या वर्षी करार करण्यात आलेल्या भारत-यूके तंत्रज्ञान सुरक्षा पुढाकार (TSI) वरही प्रकाश टाकला जाईल. TSI चे मुख्य उद्दिष्ट टेलिकॉम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांसारख्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांमध्ये सहकार्य वाढवणं आहे.
