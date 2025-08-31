ETV Bharat / bharat

पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात काय चर्चा झाली? परराष्ट्र सचिवांनी दिली महत्त्वाची माहिती

भारत-चीनमधील द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याकरिता एससीओ शिखर बैठक महत्त्वाची ठरत आहे. चीनचे अध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान यांनी भेटीनंतर काय सांगितलं? वाचा, सविस्तर बातमी

PM Modi china visit
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2025

नवी दिल्ली/तियांजिन: परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्री यांनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या भेटीबद्दल पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की दोन्ही देशांचे समान हित त्यांच्यातील मतभेदांपेक्षा जास्त आहे. दोन्ही नेत्यांनी मतभेदांचे वादात रूपांतरित होऊ देऊ नये, यावर सहमती व्यक्त केली.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव विक्र मिस्री म्हणाले, पंतप्रधान हे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेसाठी तियांजिनच्या दौऱ्यावर आहेत. आज सकाळी पंतप्रधानांची चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबर द्विपक्षीय बैठक झाली. आम्ही त्या बैठकीबद्दल एक निवेदन जारी केलं आहे. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत दोन्ही नेत्यांमधील ही दुसरी बैठक आहे. त्यांची शेवटची बैठक गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कझान येथे झाली होती. तेव्हा द्विपक्षीय संबंधांच्या विकासासाठी काही धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली होती. दोन्ही बाजूंनी काही उद्दिष्टे निश्चित केली होती.

परराष्ट्र सचिव म्हणाले, दोन्ही देश प्रामुख्यानं त्यांच्या देशांतर्गत विकासाच्या उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करतात. यामध्ये ते प्रतिस्पर्ध्यांऐवजी भागीदार आहेत. भारत आणि चीनमधील स्थिर आणि सौहार्दपूर्ण संबंध दोन्ही देशांमध्ये राहणाऱ्या २.८ अब्ज लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. जर आशियाच्या केंद्रस्थानी असलेली जागतिक व्यवस्था अस्तित्वात येणार असेल तर भारत आणि चीनचा विकास आणि सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचा आहे, यावर दोन्ही देशांची सहमती झाली.

विक्रम मिस्री म्हणाले, आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांच्या बाबतीत, जागतिक व्यापार स्थिर करण्यात भारतीय आणि चीनी अर्थव्यवस्थांची भूमिका मान्य करण्यात आली. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापार तूट कमी करण्याची, दोन्ही दिशांनी द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध सुलभ करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच धोरणात्मक पारदर्शकता आणि धोरणात्मक दिशेनं पुढे जाण्याची गरज यावर भर दिला.

पुढे परराष्ट्र सचिव मिस्री म्हणाले, पंतप्रधानांनी २०२६ मध्ये भारताने आयोजित केलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना आमंत्रित केलं. राष्ट्रपती शी यांनी आमंत्रण दिल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले. भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्ष पदाला चीनचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

