बीजिंग: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपानचा दोन दिवसांचा दौरा संपवून आज टोकियोहून चीनच्या तियानजिन शहरात पोहोचले. चीनमध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांचं रेड कार्पेटवर भव्य स्वागत करण्यात आलं. पंतप्रधान १ सप्टेंबरपर्यंत चीनमध्ये राहणार आहेत. पंतप्रधान शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.
चीनमध्ये पोहोचल्यानंतर, पंतप्रधान मोदींनी एक्स मीडियात पोस्ट केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, मी चीनमधील तियानजिनला पोहोचलो आहे. मी एससीओ शिखर परिषदेत चर्चा करण्यासाठी आणि विविध जागतिक नेत्यांना भेटण्यास उत्सुक आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयातशुल्क लादल्यानंतर चीननं टीका केली होती. त्यानंतर भारत-चीनमधील संबंध दृढ होत आहेत. अशा बदलत्या परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींच्या शी जिनपिंग यांच्यासोबतच्या द्विपक्षीय भेटीकडं संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेलं आहे. त्याचप्रमाणं ही एससीओ शिखर परिषद विशेष महत्त्वाची असणार आहे.
एससीओमध्ये कोणते देश आहेत?- २००१ मध्ये स्थापन झालेल्या एससीओमध्ये सध्या ९ सदस्य देश आहेत. यामध्ये चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि इराण यांचा समावेश आहे. बेलारूस, अफगाणिस्तान आणि मंगोलिया हे संघटनेचे निरीक्षक आहेत. आशियातील राजकारण, सुरक्षा आणि व्यापारासाठी हे व्यासपीठ खूप महत्त्वाचं मानलं जातं.
- भारत आणि चीन यांनी सुमारे ३,५०० किमीच्या नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याबाबत करार केल्यानंतर द्विपक्षीय चर्चेत यश आलं. त्यानंतर चार वर्षांपासून सुरू असलेला दोन देशामधील सीमा संघर्ष संपुष्टात आला होता.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष २०१९ मध्ये आले होते भारताच्या दौऱ्यावर- यापूर्वी पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांची भेट ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रशियातील काझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान झाली होती. या दरम्यान दोघांमध्ये द्विपक्षीय चर्चाही झाली होती. शी जिनपिंग यांनी २०१९ मध्ये भारताचा दौरा केला होता. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांची तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे भेट झाली होती.
जपानचा दौरा पूर्ण- पंतप्रधान मोदींनी शुक्रवारी टोकियोमध्ये त्यांचे जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांची भारत-जपान शिखर परिषदेत भेट घेतली होती. जपानचे तंत्रज्ञान आणि भारताची प्रतिभा एकत्रितपणे या शतकातील तांत्रिक क्रांतीचे नेतृत्व करू शकते, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला.
हेही वाचा-