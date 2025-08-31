तिआंजिन/नवी दिल्ली : डोनाल्ड ट्रप्म अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून भारत आणि अमेरिकेमध्ये टॅरिफ वादावरून संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. असं असताना चीन आणि भारतातील संबंधांमध्ये सुधारणा होत असल्याचं दिसत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तब्बल सात वर्षांनी चीनच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेसाठी तिआंजिनमध्ये उपस्थित आहेत.
राष्ट्रपती शी जिनपिंग - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बैठकीकडं जगाचं लक्ष : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनमध्ये असताना चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय संबंधाबाबत महत्त्वाची चर्चा पार पडली. शी जिनपिंग आणि मोदी यांच्या या बैठकीकडे अवघ्या जगाचं लक्ष लागलं होतं. एससीओ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी सहभागी झाल्याबद्दल शी जिनपिंग यांनी त्यांचे आभार मानले. दरम्यान, परस्पर विश्वास, आदर आणि संवेदनशीलतेच्या आधारावर दोन्ही देशातील संबंध पुढं नेण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचं मोदींनी बैठकीत स्पष्ट केलं.
#WATCH | Tianjin, China: During his bilateral meeting with PM Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping says, " ... china and india are two ancient civilisations in the east. we are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global south.… pic.twitter.com/uJV595g54i— ANI (@ANI) August 31, 2025
संबंध पुढं नेण्यासाठी वचनबद्ध : "परस्पर विश्वास, आदर आणि संवेदनशीलतेवर आधारित संबंध पुढं नेण्यासाठी वचनबद्ध आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शी जिनपिंग यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत म्हटलं. बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "चीनला भेट देण्याचं निमंत्रण दिल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. सीमा व्यवस्थापनाबाबत आमच्या विशेष प्रतिनिधींमध्ये एक करार झाला आहे. कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाली आहे. तसंच दोन्ही देशांतील थेट उड्डाणं देखील पुन्हा सुरू होणार आहेत. दोन्ही देशांच्या 2.8 अब्ज लोकांचं हित आमच्या सहकार्याशी जोडलेलं आहे. त्यामुळं संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणाचा मार्गही मोकळा होईल. परस्पर विश्वास, आदर आणि संवेदनशीलतेच्या आधारावर आमचे संबंध पुढं नेण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. मागील वर्षी कझानमध्ये आमच्यात यशस्वी चर्चा झाली होती. ज्यामुळं आमच्या संबंधांना सकारात्मक दिशा मिळाली. सीमेवरून सैन्य मागे घेतल्यानंतर शांतता आणि स्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे."
चीन-भारत प्राचीन संस्कृती असलेले देश : "चीन आणि भारत हे प्राचीन संस्कृती असलेले देश आहेत. जग एका मोठ्या बदलाकडं वाटचाल करतंय. आपण जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश आहोत. दोन्ही देश कल्याण आणि जीवन सुधारण्याची तथा विकसनशील देशांची एकता आणि पुनरुज्जीवन वाढवण्याची आणि मानवी समाजाच्या प्रगतीला चालना देण्याची जबाबदारी घेतात. चांगले शेजारी आणि मैत्रीपूर्ण संबंध असलेले मित्र असणं आणि एकमेकांच्या यशाला सक्षम करणारे शेजारी असणं आणि ते एकत्र येणं हे खूप महत्त्वाचं आहे," असं शी जिनपिंग बैठकीत म्हणाले.
