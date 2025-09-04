ETV Bharat / bharat

सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नसतानाही 1980 मध्ये मतदार कशा झाल्या? 'एफआयआर'साठी न्यायालयात याचिका - SONIA GANDHI ELECTORAL ROLL

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय.

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, सोनिया गांधी यांचे नाव 1980 मध्ये मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, तर त्या 1983 मध्ये भारतीय नागरिक झाल्या. या प्रकरणावरुन आता पुन्हा एकदा भाजपा विरुद्ध काँग्रेस वाद चिघळण्याची शक्यता आहे. यावर काँग्रेसकडून अजून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही.

10 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी : गुरुवारी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांनी या प्रकरणावरील अंशतः युक्तिवाद ऐकले आणि त्यानंतर 10 सप्टेंबर रोजी खटल्याची पुढील सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विकास त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

काय आहे नेमकं प्रकरण? : याचिकेत म्हटले आहे की, "सोनिया गांधी यांचे नाव 1980 मध्येच दिल्लीतील नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या भारताच्या नागरिक नव्हत्या. दरम्यान, 1982 मध्ये सोनिया गांधी यांचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले आणि नंतर 1983 मध्ये पुन्हा जोडलं गेलं. 1983 मध्ये सोनिया गांधी भारताच्या नागरिक झाल्या."

FIR दाखल करण्याची मागणी : याचिकेत असेही म्हटले आहे की, "सोनिया गांधी यांनी एप्रिल 1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. 1983 मध्ये जेव्हा सोनिया गांधी भारतीय नागरिक झाल्या, तेव्हा 1980 मध्ये मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी काही बनावट कागदपत्रे सादर केली गेली असावीत. हा एक दखलपात्र गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीत, न्यायालयाने सोनिया गांधींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश द्यावेत."

कोणालाही नोटीस नाही : न्यायालयाने या प्रकरणी सोनिया गांधी किंवा दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली नाही. न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही 10 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावर पुन्हा विचार करू.

भाजपाचा आरोप : भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनीही सोशल मीडियावर लिहिले होते की, "जर राहुल गांधी मतदार यादीच्या सुधारणेला विरोध का करत आहेत हे जाणून घ्यायचे असेल तर हे प्रकरण सोनिया गांधींकडे नेले पाहिजे. सोनिया गांधी यांचे नाव 1980 मध्ये मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, त्यावेळी त्या इटालियन नागरिक होत्या. सोनिया गांधी यांना 1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळाले, तर त्यांचे नाव मतदार यादीत आधीच नोंदलेले होते."

