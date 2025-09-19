रुळ ओलांडताना वंदे भारत रेल्वेनं दिली धडक; एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू, एकाची प्रकृती गंभीर
बिहारमध्ये वंदे भारत रेल्वेची धडक बसून तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर एकाची प्रकृती गंभीर आहे. हा अपघात आज सायंकाळी घडला आहे.
Published : September 19, 2025 at 8:24 PM IST
पाटणा: बिहारची राजधानी पाटणा येथे रेल्वे अपघात घडला आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेनं एकाच कुटुंबातील चार जणांना धडक दिली. या अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एकाला गंभीर अवस्थेत पाटण्याच्या पीएमसीएचमध्ये पाठविण्यात आले. ही घटना बारह उपविभागातील पंडारक स्टेशनजवळील मेकरा ममराखा गावात घडल्याची माहिती समोर येत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज (शुक्रवार) सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमाराला पंडारक स्टेशनवर हा अपघात झाला. सर्व सदस्य एकाच कुटुंबातील असल्याचं सांगितलं जात आहे. या कुटुंबातील लोक नालंदा जिल्ह्यातील हरनौत पोलीस स्टेशन परिसरातील ताडापर येथील रहिवासी होते. ते नातेवाईकांच्या घरी कौटुंबीक कार्यक्रमासाठी जात होते.
रुळ ओलांडताना रेल्वेनं दिली धडक : मृतांमध्ये ताडापर गावातील रहिवासी रवींद्र मांझी यांचा मुलगा जितू मांझी (२४) आणि जवाहर मांझी यांचा मुलगा नागू मांझी (२५) यांचा समावेश आहे. संध्याकाळी पंडारक स्टेशनजवळ हे तिघेही रेल्वे रूळ ओलांडत असताना अपघात झाला. स्थानिकांच्या मते, ही घटना इतकी भयानक होती की तिघांची ओळख पटवणंही कठीण झाले. दिवंगत सौदागर मांझी यांचा मुलगा जगलाल मांझी, वय ५०, यांनाही रेल्वेनं जोरदार धडक दिली. रेल्वेच्या धडकेत त्यांचे हात आणि पाय कापले गेले. त्यांना तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आलं असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे.
घटनेची माहिती मिळताच आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो. मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले आहेत शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. - नवनीत राय- पंडारक पोलीस स्टेशन प्रमुख
- अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक लोकांनी गर्दी जमली. त्यांनी तात्काळ रेल्वे पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी बारह उपविभागीय रुग्णालयात पाठवले. या अपघाताचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
