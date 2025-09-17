ETV Bharat / bharat

पंतप्रधान मोदींचे एआय व्हिडिओ काढून टाका- पाटणा उच्च न्यायालयाचे सोशल मीडिया कंपन्यांना निर्देश

पाटणा उच्च न्यायालयानं एआय व्हिडिओसंदर्भात बिहार काँग्रेसला नोटीस बजावली आहे. सविस्तर वाचा, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

AI Video Featuring PM Modi issue
संग्रहित-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाटणा- बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस आणि भाजपामध्ये आरोप-प्रत्यारोप असताना एका एआय व्हिडिओमुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. या व्हिडिओवरून पाटणा उच्च न्यायालयानं काँग्रेससह संबंधितांना नोटीस पाठविली आहे. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला पंतप्रधान मोदींचा एआय व्हिडिओ काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नोटबंदी, निवडणुकीतील कथित घोटाळ्यांशी संबंधित आरोप करून पंतप्रधान मोदींच्या आईला व्हिडिओत दाखविण्यात आलं आहे. हा व्हिडिओ बिहार काँग्रेस कमिटीच्या एक्स अकाउंटवरून पोस्ट करण्यात आला होता. याबाबत पाटणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालय आणखी सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयानं घेतली गांभीर्यानं दखल- काँग्रेस पक्षाच्या एक्स मीडिया अकाउंटवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या आईशी संबंधित कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला होता. या व्हिडिओची पाटणा उच्च न्यायालयानं गांभीर्यानं दखल घेतली आहे. चुकीच्या पद्धतीचे व्हिडिओ तयार करून प्रसारित केल्यानं सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांचा भंग होत असल्याचं न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदविलं.

काय आहे एआय व्हिडिओमध्ये?काँग्रेसच्या एक्स मीडिया अकाउंटवरून 10 सप्टेंबरला व्हिडिओ दाखविण्यात आला होता. या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झोपल्यानंतर त्यांच्या स्वप्नात त्यांची आई आल्याचं दाखविण्यात आलं आहे. नोटबंदीमध्ये रांगेत थांबविल्यानं मोदींची आई त्यांना जाब विचारत असल्याच या व्हिडिओत दिसत आहे. पाया पडत असल्याचा फोटो काढल्यानंतर आता माझा बिहार निवडणुकीत वापर करत आहे, असे त्या म्हणत असल्याचं एआय व्हिडिओत आहे.

यांना न्यायालयानं बजाविली नोटीस- पाटणा उच्च न्यायालयानं विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या दिवंगत आई हीराबेन मोदी यांचे एआय-जनरेटेड 'डीप फेक' व्हिडिओ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. तसेच या संदर्भात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, बिहार काँग्रेस, भारतीय निवडणूक आयोग तसेच केंद्र आणि बिहार सरकारला नोटीस बजावली.

  • काँग्रेसनं पंतप्रधान मोदींचा एआय व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. एनडीएच्या नेत्यांनी टीका केल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी बचावाची भूमिका घेतली.

पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली होती नाराजी- विरोधी पक्षांनी काढलेल्या मतदार अधिकार यात्रेत 27 ऑगस्टला दरभंगामधील कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींना उद्देशून अपशब्द वापरण्यात आले होते. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना स्वर्गवासी झालेल्या आईबद्दल विरोधी पक्षनेत्यांकडून टीका होत असल्यानं नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर संबंधिताविरोधात पोलिसात तक्रार करण्यात आली होती.

हेही वाचा-

For All Latest Updates

TAGGED:

PATNA HIGH COURTAI VIDEO FEATURING PM MODIबिहार विधानसभा निवडणूकPM MODI AI VIDEO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.