नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज 20 वा दिवस आहे. आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बुधवारी तीन महत्त्वाची विधेयकं सादर केली आहेत. या विधेयकांमध्ये गंभीर गुन्हेगारी आरोपांसंदर्भात सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा इतर कुठल्याही मंत्र्याला पदावरुन काढून टाकण्याची तरतूद आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत तीन ममहत्त्वाची विधेयकं सादर केली. यामध्ये केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक अशी तीन विधेयकांची नावं आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकांना विरोध दर्शविला असून ही विधेयकं मागे घेण्याची मागणी केली आहे. लोकसभेत तीन नवीन विधेयकं सादर झाल्यानंतर प्रचंड गदारोळ सुरू झाला. विधेयकं सादर केल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं.
Union Home Minister Amit Shah tables in Lok Sabha the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025, Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025, Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025 pic.twitter.com/cdRMWgViVf— ANI (@ANI) August 20, 2025
यापूर्वी, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025 लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंगळवारी (19 ऑगस्ट) याला मंजुरी दिली. यामध्ये पैशाशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंग किंवा त्याच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. तसंच त्यांची ऑफर देणाऱ्या किंवा जाहिरात करणाऱ्यांना तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्हीची तरतूद आहे. यामध्ये, अशा गेमना ई-स्पोर्ट्स किंवा ऑनलाइन सोशल गेम्सपासून वेगळे करण्यात आलं आहे.
