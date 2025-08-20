ETV Bharat / bharat

30 दिवसांहून अधिक काळ अटक झाल्यास PM, CM आणि मंत्र्यांना पद सोडावं लागणार; अमित शाहांनी संसदेत मांडली तीन विधेयकं! - PARLIAMENT SESSION 2025

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत तीन ममहत्त्वाची विधेयकं सादर केली.

Amit Shah to move three bills
अमित शाहांनी संसदेत मांडली तीन विधेयकं! (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 3:10 PM IST

1 Min Read

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज 20 वा दिवस आहे. आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बुधवारी तीन महत्त्वाची विधेयकं सादर केली आहेत. या विधेयकांमध्ये गंभीर गुन्हेगारी आरोपांसंदर्भात सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा इतर कुठल्याही मंत्र्याला पदावरुन काढून टाकण्याची तरतूद आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत तीन ममहत्त्वाची विधेयकं सादर केली. यामध्ये केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक अशी तीन विधेयकांची नावं आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकांना विरोध दर्शविला असून ही विधेयकं मागे घेण्याची मागणी केली आहे. लोकसभेत तीन नवीन विधेयकं सादर झाल्यानंतर प्रचंड गदारोळ सुरू झाला. विधेयकं सादर केल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं.

यापूर्वी, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025 लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंगळवारी (19 ऑगस्ट) याला मंजुरी दिली. यामध्ये पैशाशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंग किंवा त्याच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. तसंच त्यांची ऑफर देणाऱ्या किंवा जाहिरात करणाऱ्यांना तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्हीची तरतूद आहे. यामध्ये, अशा गेमना ई-स्पोर्ट्स किंवा ऑनलाइन सोशल गेम्सपासून वेगळे करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा :

  1. हवामान विभागाचा मुंबईसह पाच शहरांना ऑरेंज अलर्ट; रायगडसह पुण्याला रेड अलर्ट
  2. एकरकमी एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांची कोर्टात धडक, राजू शेट्टी उच्च न्यायालयात दाखल करणार हस्तक्षेप याचिका
  3. मुंबईत दुसऱ्या भुयारी मेट्रोला हिरवा कंदील; वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया अंतर 15 मिनिटांत पार करता येणार

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज 20 वा दिवस आहे. आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बुधवारी तीन महत्त्वाची विधेयकं सादर केली आहेत. या विधेयकांमध्ये गंभीर गुन्हेगारी आरोपांसंदर्भात सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा इतर कुठल्याही मंत्र्याला पदावरुन काढून टाकण्याची तरतूद आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत तीन ममहत्त्वाची विधेयकं सादर केली. यामध्ये केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक अशी तीन विधेयकांची नावं आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकांना विरोध दर्शविला असून ही विधेयकं मागे घेण्याची मागणी केली आहे. लोकसभेत तीन नवीन विधेयकं सादर झाल्यानंतर प्रचंड गदारोळ सुरू झाला. विधेयकं सादर केल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं.

यापूर्वी, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025 लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंगळवारी (19 ऑगस्ट) याला मंजुरी दिली. यामध्ये पैशाशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंग किंवा त्याच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. तसंच त्यांची ऑफर देणाऱ्या किंवा जाहिरात करणाऱ्यांना तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्हीची तरतूद आहे. यामध्ये, अशा गेमना ई-स्पोर्ट्स किंवा ऑनलाइन सोशल गेम्सपासून वेगळे करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा :

  1. हवामान विभागाचा मुंबईसह पाच शहरांना ऑरेंज अलर्ट; रायगडसह पुण्याला रेड अलर्ट
  2. एकरकमी एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांची कोर्टात धडक, राजू शेट्टी उच्च न्यायालयात दाखल करणार हस्तक्षेप याचिका
  3. मुंबईत दुसऱ्या भुयारी मेट्रोला हिरवा कंदील; वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया अंतर 15 मिनिटांत पार करता येणार

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAHअमित शाह130 वी घटनादुरुस्ती विधेयकजम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचनाPARLIAMENT SESSION 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.