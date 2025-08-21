नवी दिल्ली- 21 जुलैपासून सुरू झालेलं संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जवळजवळ एक महिना चालल्यानंतर आज संपणार आहे. तर इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार आज उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन आज संपणार आहे. विरोधकांनी सतत निदर्शनं केल्यानं पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज अनेकवेळा स्थगित झालं. बिहारमधील मतदार यादी सुधारणा आणि ऑपरेशन सिंदूर यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांनी मागणी लागणी लावून धरली होती. विरोधकांकडून जोरदार निदर्शने सुरू असताना बुधवारी लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक, 2025 मंजूर करण्यात आलं. या कायद्याचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला प्रोत्साहन देणं आणि नियमन करणं आहे. तर सरकार ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेळ आणि सामाजिक गेमिंगचा प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तर रमीसारख्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी कठोर नियम लागू होणार आहेत.
...तर पंतप्रधानांना पदावरून काढण्याची तरतदू- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अधिवेशनादरम्यान महत्त्वाची विधेयकेही बुधवारी संसदेत मांडली. यात गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवरून अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाचा समावेश आहे. या विधेयकात पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. प्रस्तावित कायदा संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आला आहे. पुढील संसदीय अधिवेशनात विधेयकाबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक 9 सप्टेंबर रोजी निवडणूक- गेल्या 11 वर्षांमध्ये सत्ताधारी पक्षानं केवळ विरोधी पक्षाशी भेदभाव केला नाही तर संसदीय कामातही अडथळा आणला आहे. संख्येचा गैरवापर करून लोकविरोधी कायदे मंजूर करत आहेत. विरोधी पक्षाच्या आवाजांना दाबण्यात सभापतींची भूमिका अत्यंत त्रासदायक आहे, असे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून यांनी बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या उमेदवारीची घोषणा करताना मंगळवारी म्हटलं होतं. त्यांचं (बी. सुदर्शन रेड्डी) जीवन म्हणजे निष्पक्षता, करुणा आणि नागरिकांचं सक्षमीकरण प्रतिबिंबित करणारं आहे. सध्याच्या राजकीय वातावरणात हे गुण महत्त्वाचे आहेत, असे काँग्रेस अध्यक्षांनी माजी न्यायाधीश रेड्डी यांचं कौतुक केलं होतं. उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक 9 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
