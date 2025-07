ETV Bharat / bharat

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सलग दुसऱ्या दिवशी गोंधळात! लोकसभेचं कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत स्थगित - PARLIAMENT MONSOON SESSION

संग्रहित- संसदेच्या अधिवेशनाचा दुसरा दिवस ( Source- ANI )

नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. अधिवेशनाच्या सलग दुसऱ्या दिवशी विरोधकांकडून संसदेत गोंधळ झाला आहे. पहिल्या दिवशी विरोधकांनी ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरल्यानं दिवसभर लोकसभेचं कामकाज सुरळीतपणं चालू शकलं नाही. आज १२ वाजेपर्यंत लोकसभेचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी लोकसभेचे कामकाज आज सकाळी ११ वाजता नियोजित वेळेवर सुरू झाले. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी गोंधळ घातला. लोकसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं. परंतु विरोधी खासदारांचा गोंधळ सुरूच राहिला. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केलं. विरोधी पक्षही आश्चर्यचकित- उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यावर काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. " जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्याचं सर्वांनाच आश्चर्य वाटलं. सोव्हिएत युनियन काळातील राजीनाम्यासारखा राजीनामा वाटला. येत्या काही दिवसांत काही पारदर्शकता समजून येईल, अशी आशा आहे", असे चिदंबरम यांनी म्हटलं. उपराष्ट्रपति जगदीप यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानं काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार रेणुका चौधरी यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. " जर तब्येत खराब झाली तर त्यांना एम्स रुग्णालयात दाखल करता आलं असतं. धनखड जाट यांची प्रकृती ठीक आहे. मात्र, भाजपा हा अजब विषाणू आहे".

