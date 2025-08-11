ETV Bharat / bharat

विरोधी पक्षांचा मोर्चा रोखला, संसद परिसरात राडा; राहुल गांधी, अखिलेश यादव ताब्यात - PROTEST AGAINST ELECTION COMMISSION

परवानगी नसल्याचं सांगत विरोधी पक्षांच्या खासदारांना दिल्ली पोलिसांनी निवडणूक आयोगाकडे जाऊ दिलं नाही. यावेळी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना ताब्यात घेण्यात आलं.

Rahul Gandhi
मोर्चात सहभागी राहुल गांधी आणि इतर (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read

नवी दिल्ली : मतदान आणि मतदार याद्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपावरून विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आज (11 ऑगस्ट) निषेध मोर्चा काढला. पण या निषेध मोर्चादरम्यान चांगलाच राडा झाला. संसद भवन ते निवडणूक भवन असा मोर्चा काढण्यावर विरोधी पक्षाचे खासदार ठाम आहेत, पण परवानगी नसल्याचं सांगत दिल्ली पोलिसांनी संसद परिसरातच हा मोर्चा थांबवला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक विरोधी खासदारांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना संसद पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नसल्याचं सांगत निवडणूक आयोगाकडे जाऊ दिलं नाही.

'ही राजकीय नाही, संविधान वाचवण्याची लढाई' : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले, 'ते बोलू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. सत्य देशासमोर आहे आणि ही लढाई राजकीय नाही, ही संविधान वाचवण्याची लढाई आहे, ही एका व्यक्तीची, एका मताची लढाई आहे. आम्हाला स्वच्छ मतदार यादी हवी आहे.'

पोलिसांनी सांगितलं, 30 खासदारांना परवानगी : नवी दिल्लीचे डीसीपी देवेश कुमार महाला यांनी सांगितलं की, 30 खासदारांना निवडणूक आयोगाची परवानगी होती पण त्यांची (विरोधी पक्षनेत्यांची) संख्या खूप जास्त होती म्हणून त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.'

राहुल गांधींना ताब्यात घेतलं : विरोधी पक्षांचा निषेध मोर्चा पोलिसांनी रोखला. 'मतदार चोरी' तसंच SIR विरोधात निदर्शनं करणाऱ्या आणि संसदेपासून भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दिशेनं मोर्चा काढणाऱ्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राऊत आणि सागरिका घोष यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या खासदारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

अखिलेश यादव बॅरिकेड्सवर चढले : निषेध मोर्चादरम्यान समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी पोलीस बॅरिकेड्सवरून उडी मारली. दिल्ली पोलिसांनी निवडणूक आयोगाकडे जाणाऱ्या नेत्यांना रोखलं. बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 'मतदार चोरी' झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाचे खासदार निषेध करत आहेत. त्यांना निवडणूक आयोगाच्या दिशेनं जाण्यापासून रोखण्यात आलं, तेव्हा अखिलेश यादव यांनी बॅरिकेड्सवरून उडी मारली.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांची पोलिसांशी झटापट : निषेध मोर्चादरम्यान, विरोधी पक्ष नेते आणि पोलिसांमध्ये जोरदार वाद झाला. निदर्शनादरम्यान के सी वेणुगोपाल यांची एका पोलीस अधिकाऱ्याशी झटापट झाली.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा गोंधळ : पोलिसांनी निषेध मोर्चा थांबवल्यानंतर गोंधळ उडाला आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली. पोलिसांनी बॅरिकेडिंग करून मोर्चा थांबवला आहे आणि अनेक विरोधी खासदार बॅरिकेडवर चढून घोषणाबाजी करत आहेत, अशी परिस्थिती दिसून आली.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा निषेध मोर्चा : विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी एसआयआरच्या मुद्द्यावर संसद भवनापासून निवडणूक आयोगापर्यंत निषेध मोर्चा सुरू केला. या मोर्चात काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक खासदार उपस्थित आहेत. त्याचवेळी, मोर्चा सुरू होताच दिल्ली पोलिसांनी मोर्चा थांबवला.

लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब : मतदार यादीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादावरून विरोधकांनी सभागृहात घोषणाबाजी केली. विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे.

नवी दिल्ली : मतदान आणि मतदार याद्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपावरून विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आज (11 ऑगस्ट) निषेध मोर्चा काढला. पण या निषेध मोर्चादरम्यान चांगलाच राडा झाला. संसद भवन ते निवडणूक भवन असा मोर्चा काढण्यावर विरोधी पक्षाचे खासदार ठाम आहेत, पण परवानगी नसल्याचं सांगत दिल्ली पोलिसांनी संसद परिसरातच हा मोर्चा थांबवला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक विरोधी खासदारांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना संसद पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नसल्याचं सांगत निवडणूक आयोगाकडे जाऊ दिलं नाही.

'ही राजकीय नाही, संविधान वाचवण्याची लढाई' : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले, 'ते बोलू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. सत्य देशासमोर आहे आणि ही लढाई राजकीय नाही, ही संविधान वाचवण्याची लढाई आहे, ही एका व्यक्तीची, एका मताची लढाई आहे. आम्हाला स्वच्छ मतदार यादी हवी आहे.'

पोलिसांनी सांगितलं, 30 खासदारांना परवानगी : नवी दिल्लीचे डीसीपी देवेश कुमार महाला यांनी सांगितलं की, 30 खासदारांना निवडणूक आयोगाची परवानगी होती पण त्यांची (विरोधी पक्षनेत्यांची) संख्या खूप जास्त होती म्हणून त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.'

राहुल गांधींना ताब्यात घेतलं : विरोधी पक्षांचा निषेध मोर्चा पोलिसांनी रोखला. 'मतदार चोरी' तसंच SIR विरोधात निदर्शनं करणाऱ्या आणि संसदेपासून भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दिशेनं मोर्चा काढणाऱ्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राऊत आणि सागरिका घोष यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या खासदारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

अखिलेश यादव बॅरिकेड्सवर चढले : निषेध मोर्चादरम्यान समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी पोलीस बॅरिकेड्सवरून उडी मारली. दिल्ली पोलिसांनी निवडणूक आयोगाकडे जाणाऱ्या नेत्यांना रोखलं. बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 'मतदार चोरी' झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाचे खासदार निषेध करत आहेत. त्यांना निवडणूक आयोगाच्या दिशेनं जाण्यापासून रोखण्यात आलं, तेव्हा अखिलेश यादव यांनी बॅरिकेड्सवरून उडी मारली.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांची पोलिसांशी झटापट : निषेध मोर्चादरम्यान, विरोधी पक्ष नेते आणि पोलिसांमध्ये जोरदार वाद झाला. निदर्शनादरम्यान के सी वेणुगोपाल यांची एका पोलीस अधिकाऱ्याशी झटापट झाली.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा गोंधळ : पोलिसांनी निषेध मोर्चा थांबवल्यानंतर गोंधळ उडाला आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली. पोलिसांनी बॅरिकेडिंग करून मोर्चा थांबवला आहे आणि अनेक विरोधी खासदार बॅरिकेडवर चढून घोषणाबाजी करत आहेत, अशी परिस्थिती दिसून आली.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा निषेध मोर्चा : विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी एसआयआरच्या मुद्द्यावर संसद भवनापासून निवडणूक आयोगापर्यंत निषेध मोर्चा सुरू केला. या मोर्चात काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक खासदार उपस्थित आहेत. त्याचवेळी, मोर्चा सुरू होताच दिल्ली पोलिसांनी मोर्चा थांबवला.

लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब : मतदार यादीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादावरून विरोधकांनी सभागृहात घोषणाबाजी केली. विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

PROTEST AGAINST ELECTION COMMISSIONविरोधी पक्षांचा मोर्चाराहुल गांधीअखिलेश यादवPROTEST AGAINST ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.