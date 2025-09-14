ETV Bharat / bharat

युनेस्कोच्या वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत आता महाराष्ट्रातील पाचगणी, भारतातील आणखी सात ठिकाणांचा समावेश

युनेस्कोमधील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी मंडळाने म्हटले आहे की, या ठिकाणांचा समावेश भारताच्या 'समृद्ध सांस्कृतिक वारशाच्या जतन आणि संवर्धनाची वचनबद्धता' प्रतिबिंबित करतो.

Five places in Maharashtra on the list of UNESCO heritage sites
युनेस्कोच्या वारसा स्थळांच्या यादीत महाराष्ट्रातील पाचगणी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2025 at 11:07 AM IST

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील साताऱ्यातील महाबळेश्वरमधील पाचगणीमधील डेक्कन ट्रॅप्स आणि आंध्र प्रदेशातील तिरुमला टेकड्यांच्या नैसर्गिक वारशा स्थळांच्या यादीत समावेश झाला. सात नव्या ठिकाणांचा समावेश युनेस्कोकडून भारताच्या जागतिक वारशाच्या तात्पुरत्या यादीत करण्यात आलाय. युनेस्कोमधील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी मंडळाने म्हटले आहे की, या ठिकाणांचा समावेश भारताच्या 'समृद्ध सांस्कृतिक वारशाच्या जतन आणि संवर्धनाची वचनबद्धता' प्रतिबिंबित करतो.

भारतातील सात ठिकाणं युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत : 12 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' वर एका पोस्टमध्ये युनेस्को (इंडिया) ने म्हटले आहे की, "युनेस्कोमधील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी मंडळाला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, भारतातील सात ठिकाणांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश करण्यात आलाय." युनेस्कोमधील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी मंडळाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नैसर्गिक श्रेणीतील या सात संपत्तींमध्ये पंचगणी आणि महाबळेश्वर (महाराष्ट्र) येथील डेक्कन ट्रॅप्स, सेंट मेरी बेटांचा भूगर्भीय वारसा (उडुपी, कर्नाटक), मेघालयातील गुहा (पूर्व खासी टेकड्या, मेघालय), नागा हिल ओफिओलाइट (किफिर, नागालँड) यांचा समावेश आहे.

भारतीय संपत्तीची संख्या आता 69 : इतर ठिकाणांमध्ये एरा मट्टी दिब्बालू (विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश) चा नैसर्गिक वारसा, तिरुमला हिल्सचा नैसर्गिक वारसा (तिरुपती, आंध्र प्रदेश) आणि वर्कला (केरळ) चा नैसर्गिक वारसा स्थळांचा समावेश आहे. तसेच तात्पुरत्या यादीतील भारतीय संपत्तीची संख्या आता 69 झाली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. यामध्ये 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्र आणि 17 नैसर्गिक श्रेणीतील स्थळांचा समावेश आहे.

