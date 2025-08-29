ETV Bharat / bharat

पालीमध्ये चालत्या बसमध्ये चालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. मृत्यूपुर्वी चालकानं सहकारी चालकाकडं स्टेअरिंग सोपविल्यानं ४५ प्रवाशांचे प्राण वाचू शकले आहेत.

Pali driver accident
बसमध्ये चालकाचा मृत्यू (Source- ETV Bharat Reporter)
August 29, 2025

पाली (जयपूर)- राजस्थानच्या पाली जिल्ह्यात धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. खासगी बसच्या वाहनचालकाचा अचानक मृत्यू झाला. या घटनेचा सीसीटीव्ही सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. ही घटना जोधपूर- इंदूर मार्गावर झाल्याची माहिती समोर झाली आहे. सतीश राव (३६) असे मृत्यू झालेल्या वाहन चालकाचं नाव आहे.

वाहनचालकाची अचानक तब्येत बिघडली. तेव्हा चालकानं वेळीच बस सहकारी चालकाकडं दिली. त्यामुळे मोठा अपघात टळला आहे. देसूरी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी समर्थ लाल यांनी म्हटलं, वाहनचालक सतीश यांच्या नातेवाईकांनी त्यांच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यास नकार दिला. प्राथमिकदृष्ट्या पाहता सतीश यांचा मृत्यू ह्रदयविकाराच्या झटक्यानं आल्याचं दिसत आहे.

तब्येत बिघडल्याची माहिती होताच सहकाऱ्याकडं दिलं स्टेअरिंग- खासगी बसमध्ये दूरवरच्या प्रवासात शक्यतो दोन चालक असतात. पालीमधील देसूरीमध्ये सतीश हे खासगी बस चालवित होते. बस केलवा-राजनगरजवळ पोहोचल्यानंतर त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली आहे. त्यावेळी चालकानं बस ही सहकारी चालकाकडं सोपविली.

बेशुद्ध होऊन चालक कोसळला- दुसऱ्या चालकानं बस साभांळली. जवळपासची मेडिकल स्टोअर बंद असल्यानं प्रकृती बिघडलेल्या चालकाला औषध देता आलं नाही. बस नेत असताना अचानक चालक बेशुद्ध होऊन वाहन चालविणाऱ्या चालकावर कोसळला. चालकाला देसूरी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केलं. चालकाचा मृत्यू ह्रदयविकाराच्या झटक्यानं आल्याचं मानलं जात आहे.

प्रवाशांचे वाचले प्राण- बसमधून सुमारे ४५ प्रवासी करत होते. तज्ञांच्या माहितीनुसार सतीश यांनी वेळीच प्रकृती बिघडल्याची माहिती दिली नसती तर मोठा अपघात झाला असता. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि चालकाचे नातेवाईक रुग्णालयात पोहोचले. पोलिसांनी पंचनामा करुन चालकाचा मृतदेह रुग्णालयाकडे सोपविला.

