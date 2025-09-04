ETV Bharat / bharat

नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात दोन पोलीस कर्मचारी हुतात्मा; एक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी - PALAMU ENCOUNTER

पलामू येथे टीएसपीसी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोन पोलीस कर्मचारी हुतात्मा झाले आहेत. या चकमकीत एका पोलीस कर्मचाऱ्याला ९ गोळ्या लागल्या आहेत.

Two Jawans martyred in Palamu encounter
रुग्णालयात पोहोचलेले पोलीस अधिकारी (Source- ETV Bharat Reporter)
September 4, 2025

पलामू: झारखंडमध्ये बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनेच्या थर्ड कॉन्फरन्स प्रेझेंटेशन कमिटी (टीएसपीसी) सोबत झालेल्या चकमकीत दोन पोलीस कर्मचारी हुतात्मा झाले आहेत. तर नऊ गोळ्या लागल्यानं एक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाला.

जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यावर मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. हुतात्मा झालेल्या सैनिकांमध्ये पलामू एएसपी अभियानामधील एक पोलिसादेखील आहे. पलामू एसपी रिश्मा रमेशन यांनी चकमकीबाबत दुजोरा दिला आहे. पलामू पोलिसांना नक्षलवादी संघटनेचा टॉप कमांडर आणि कथित प्रमुख शशिकांत गंजू एके ठिकाणी असल्याची अचूक माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी एसपी मोहीम राकेश सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली शोध मोहीम सुरू केली होती.

पोलीस अधिकारी माहिती देताना (Source- ETV Bharat Reporter)

टीएसपीसी नक्षलवाद्यांशी पोलिसांची चकमक- शोध मोहिमेदरम्यान पोलीस हे मानतु पोलीस स्टेशन परिसरातील केदल गावात पोहोचले. तिथे कमांडर शशिकांत गंजू याचे घरदेखील आहे. तिथे पोलीस कर्मचारी आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. नक्षलवादी आणि पोलीस यांच्यात सुमारे १५ मिनिटे गोळीबार सुरू राहिला. नक्षलवादी एके-४७ मधून गोळीबार करत होते. शोध मोहिमेत सहभागी सैनिकांकडेही एके-४७ होती. चकमकीत तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांना गोळ्या लागल्या. त्यानंतर सर्वांना मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं. डॉक्टरांनी दोन पोलिसांना तपासून मृत घोषित केले. त्याचवेळी जखमी सैनिकावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

पोलीस अधीक्षकांनी काय सांगितलं?- या चकमकीबाबत पलामूच्या एसपी रिश्मा रमेशन यांनी सांगितलं, टीएसपीसीविरुद्ध शोध मोहीम सुरू करण्यात आली. या शोध मोहिमेत टीएसपीसी आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. हुतात्मा जवान संतन कुमार मेहता हे हैदरनगर पोलीस स्टेशन परिसरातील सोवा बरेवा आणि सुनील राम हे हैदरनगर पोलिस स्टेशन परिसरातील पराता गावातील होते. तर जखमी रोहित कुमार हे रेहला पोलिस स्टेशन परिसरातील लालगड परिसरातील रहिवासी आहेत

नक्षलवाद्याच्या बालेकिल्ल्यात चकमक- शोध मोहीम सुरू असताना शशिकांत गंजूच्या घरापासून सुमारे १०० मीटर अंतरावर ही चकमक झाली. घटनेची माहिती मिळताच पलामू एसपी रिश्मा रमेशन या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. तसेच डीआयजी नौशाद आलम घटनास्थळी उपस्थित आहेत. चकमक झालेल्या बालेकिल्ल्यातून नक्षलवादी कमांडर शशिकांत हा पलामू आणि चतरा भागात नक्षलवादी कारवाया करतो.

