पाकिस्तानच्या हेरगिरीचे पाळेमुळे एनआयए खणून काढणार; मुंबईसह देशभरात १५ ठिकाणी छापे - ESPIONAGE CASE

नवी दिल्ली - पाकिस्तानच्या गुप्तचर संघटनेकरिता काम करणाऱ्या अनेक हेरांना देशभरात अटक करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (एनआयए) शनिवारी हेरगिरी प्रकरणात देशभरातील आठ राज्यांमधील १५ ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शोध मोहीम राबवली. एनआयएनं दिल्ली, महाराष्ट्र (मुंबई), हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्हशी (पीआयओ) संबंधित संशयितांच्या परिसरात शोध मोहीम राबविली. एनआयएच्या पथकांनी शोध मोहितून अनेक इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स आणि संवेदनशील आर्थिक कागदपत्रे तसेच इतर साहित्य जप्त केलं आहे. आयएसआयकडून देशभरात हेरगिरीचे नेटवर्क- भारतविरोधी दहशतवादी कटाचा रचण्याकरिता पाकिस्तानच्या गुप्तचर संघटनेकडून (आयएसआय) देशभरात हेरगिरीचे रॅकेट चालविण्यात येत आहे. त्या संदर्भात सखोल तपास करण्यासाठी एनआयएची कारवाई सुरू आहे. एनआयएच्या तपासानुसार पाकिस्तानमधून हेरगिरी करणाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत होती. या कारणामुळे एनआयएचे देशभरात छापे- सीआरपीएफचा सहाय्यक उपनिरीक्षक (एएसआय) मोतीराम जाट याला हेरगिरीच्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर मोठा पर्दाफाश झाला. सूत्रांच्या माहितीनुसार देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याच्या उद्देशानं पाकिस्तानच्या गुप्तचर संघटना कार्यरत आहे. जाटच्या अटकेनंतर शनिवारी आठ भारतीय राज्यांमध्ये देशभरात व्यापक कारवाई करण्यात आल्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यां माहिती दिली.

