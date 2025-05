ETV Bharat / bharat

मोठी बातमी! पाकिस्ताचा जम्मूमध्ये ड्रोनद्वारे हल्ला करण्याचा प्रयत्न; भारतीय सैन्यानं पाडले ड्रोन, ब्लॅकआऊट जारी - PAKISTAN TARGETED JAMMU MUNITIONS

ड्रोन हल्ला ( ANI )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 8, 2025 at 9:10 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 9:47 PM IST 1 Min Read

श्रीनगर : पाकिस्तानं जम्मूृकाश्मीरमध्ये ड्रोनद्वारे हल्ला कल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. हे ड्रोन भारतीय सै्न्यानं पाडले आहे. सध्या जम्मूमध्ये ब्लॅकआऊट जारी करण्यात आले आहे. पाकिस्तानने जम्मूवर शस्त्रसाठ्यांचा मारा केला आहे. भारतीय हवाई संरक्षण तोफांकडून प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. F16 फायटर जेट सैन्यानं पाडलं : गुरुवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास पाकिस्तानने जम्मू विमानतळावर ड्रोन हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पाकचे ड्रोन भारतीय सैन्याच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी मनसुबे उधळून लावले. भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचे अनेक ड्रोन उधळून लावत त्यांच्या हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. दुसरीकडे पाकिस्तानकडून सीमेवरही मोठ्या प्रमाणात गोळीबार सुरू आहे. कुपवाडा, जैसलमेर, पठाणकोट आणि अमृतसर जिल्ह्यात पाकिस्ताननं गोळीबार केला आहे. राजस्थानच्या जैसलमेर येथे पाकिस्तानचे एफ १६ विमान भारतीय सैन्याने पाडले. जैसलमेरच्या आकाशात पाकिस्तानच्या ड्रोन आणि विमानांचा भारतीय सैन्याच्या एस ४०० ने जोरदार समाचार घेतला आहे.

