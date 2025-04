ETV Bharat / bharat

पाकिस्तानकडून सलग चौथ्या दिवशी 'एलओसी'जवळ गोळीबार, भारताचं चोख प्रत्युत्तर - INDIAN ARMY RESPONDED PAKISTAN

पाकिस्ताननं केलेल्या गोळीबाराला भारतीय सैन्यानं दिलं चोख प्रत्युत्तर ( ANI )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 28, 2025 at 7:50 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 8:16 AM IST 1 Min Read

नवी दिल्ली : पाकिस्ताननं पुन्हा एकदा नियंत्रण रेषेजवळ रविवारी रात्री गोळीबार केला. सलग चौथ्या दिवशी पाकिस्तान सैन्याकडून LoC जवळ गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबाराला भारतीय सैन्यानं लगेच चोख प्रत्युत्तर दिलं. लहान शस्त्रांच्या आधारे पाकिस्तान मागील चार दिवस सतत भारताच्या बाजूनं गोळीबार करत आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या या छुप्या खेळीला भारतीय सैन्य देखील प्रत्युत्तर देत आहे. भारतानं दिलं चोख प्रत्युत्तर : पाकिस्तानी सैन्याच्या चौक्यांमधून 27 आणि 28 एप्रिलच्या रात्री नियंत्रण रेषेच्या पलीकडं कुपवाडा आणि पूंछ जिल्ह्यांसमोरील भागात लहान शस्त्रांनी गोळीबार केला. भारतीय सैन्यानं जलद आणि प्रभावीपणे प्रत्युत्तर दिलं असल्याची माहिती भारतीय सैन्यानं दिली. पाकिस्तानकडून गोळीबार करण्याचा हा सलग चौथा दिवस आहे. पाकिस्तानात अस्थिर वातावरण : पहलगाममध्ये 22 एप्रिलला दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान सीमाभागात तणावाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. तसंच दहशतवाद्यांविरोधात भारतीय सैन्यानं कारवाया तीव्र केल्या आहेत. त्यामुळं पाकिस्तान घाबरलेला असल्याचं दिसून येत आहे. भारताच्या इशाऱयानंतर पाकिस्तानात अस्थिर वातावरण निर्माण झालंय.

