पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा तपास NIA नं घेतला ताब्यात; पाकिस्तानकडून LoC वर गोळीबार सुरुच - PAKISTAN ARMY FIRE LOC

पाकिस्तानच्या गोळीबाराला भारतीय सैन्यानं दिलं चोख प्रत्युत्तर ( ANI )

Published : April 27, 2025 at 8:39 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 9:04 AM IST

नवी दिल्ली : डरपोप पाकिस्ताननं पुन्हा एखदा LoC जवळ गोळीबार केला. पाकिस्ताननं सलग तिसऱया दिवशीही गोळीबार करत आपण किती विचलित झालो आहोत हे दाखवून दिलं. या गोळीबारालाही भारतीय सैन्यानं चोख प्रत्युत्तर दिलं. भारतीय सैन्यानं दहशतवाद्यांविरोधात कारवाया तीव्र केल्या आहेत. दहशतवाद्यांना मदत करत असल्याच्या संशयितांची घरं भारतीय सैन्याकडून उद्धवस्त केली जात आहेत. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीनं (एनआयए) 22 एप्रिलला झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासाचा ताबा घेतला आहे.

