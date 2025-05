ETV Bharat / bharat

भारताचा पाकिस्तानला 'दे धक्का'! आयात-निर्यात पूर्णपणे बंद, पाकिस्तान भिकारी होण्याच्या मार्गावर - PAHALGAM TERROR ATTACK

भारत आणि पाकिस्तान ( File Photo )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 3, 2025 at 12:39 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 1:11 PM IST 1 Min Read

नवी दिल्ली : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरु केले आहेत. भारतानं पाकिस्तानविरोधात अनेक निर्णय घेतल्यानंतर भारत सरकारनं आणखी एक मोठा निर्णय घेतलाय. पाकिस्तानसोबत आयात-निर्यात पूर्णपणे बंद केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानातील कोणतीही वस्तू भारतात मिळणार नाही. पाकिस्तानसोबतचे आर्थिक संबंध पूर्णपणे तोडण्याच्या दिशेने भारत सरकारकडून पावले टाकली जात आहेत. पाकिस्तानचे कोणतेही साहित्य भारतात येणार नाही : पहलगाममध्ये २२ एप्रिलला दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याचे भक्कम पुरावे तपास संस्थांना मिळाले आहेत. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात अनेक कठोर पावले उचलली आहेत. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयानं शनिवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार पुढील आदेश येईपर्यंत पाकिस्तानचे कोणतेही साहित्य भारतात येणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक धोरणाच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती भारत सरकारने दिली आहे.

