डरपोक पाकिस्तानकडून LoC वर पुन्हा गोळीबार, भारताचं चोख प्रत्युत्तर, दोन दहशतवाद्यांच्या आवळल्या मुसक्या - PAHALGAM TERROR ATTACK

दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करताना सुरक्षा दल ( ANI )

श्रीनगर(जम्मू-काश्मीर) : कुलगाम जिल्ह्यातील कैमोह भागातील ठोकरपोरा येथे सुरक्षा दलांनी दोन दहशतवादी साथीदारांना अटक केली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात या दोघांचा सहभाग असल्याचा अंदाज सुरक्षा यंत्रणेला आहे. त्यामुळं दोन दहशतवादी साथीदारांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई : पहलगाम येथे मंगळवारी दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर गोळीबार केला होता. या भ्याड हल्ल्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती. शुक्रवारी दोन दहशतवाद्यांचे घरं उडवून देण्यात आली होती. लगेच आज दोन दहशतवादी साथीदारांना सुरक्षा दलांनी अटक केली आहे.

