मोबाईल चार्जरमुळे सापडला पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांचा सहकारी, जम्मू-काश्मीर पोलिसांना मोठं यश

पहलगाम हल्ल्याप्रकरणी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी एक मोठं यश मिळवलं आहे. एका अँड्रॉइड फोनच्या चार्जरमुळे ते दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचले.

Pahalgam Attack
जम्मू-काश्मीर पोलिसांना मोठं यश (file photo-ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 9:51 AM IST

2 Min Read
श्रीनगर : काश्मीर खोऱ्यातील पहलगाम इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागचा कट हळूहळू उलगडला जात आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी एका ओव्हरग्राऊंड वर्करला अटक केली आहे. त्यानं दहशतवाद्यांची चारवेळा भेट घेतली होती. तसेच, त्यांना रसद आणि मदत पुरवली होती. त्यांना मोबाईल फोन चार्जरदेखील दिला होता. या 26 वर्षांच्या आरोपीचं नाव मोहम्मद युसूफ कटारी असून शिक्षक असल्याची माहिती आहे.

मोबाईच्या चार्जरमुळे अडकला कटारी : केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, मोहम्मद युसूफ कटारीनं चौकशीदरम्यान कबूल केलं आहे की, तो पहलगाम हल्ल्यात सहभागी असलेल्या तीन दहशतवाद्यांना सुलेमान उर्फ आसिफ, जिब्रान आणि हमजा अफगानी यांना चार वेळा भेटला होता. याशिवाय, त्यानं त्यांना एक अँड्रॉइड मोबाईल फोनचा चार्जरही पुरवला होता. हा तपासामधील एक महत्त्वाचा दुवा ठरला. याच चार्जरच्या मदतीनं पोलिसांना मोहम्मद युसूफ कटारीपर्यंत पोहोचण्यात यश आलं.

खरं तर, जुलै महिन्यात सुरू करण्यात आलेल्या दहशतवादविरोधी ‘ऑपरेशन महादेव’ मोहिमेदरम्यान श्रीनगरच्या बाहेरील झबरवान टेकड्यांच्या पायथ्याशी तिन्ही दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला होता. घटनास्थळी पोलिसांना मिळालेल्या साहित्यामध्ये एक अंशतः जळालेला मोबाईल चार्जरही सापडला. हाच चार्जर या संपूर्ण तपासात एक अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा ठरला. त्याच्याच आधारे पोलिसांना पहलगाम हल्ल्याच्या कटात सामील असलेल्या नेटवर्कपर्यंत पोहोचता आलं.

सप्टेंबरच्या अखेरीस पोलिसांच्या हाती लागला : फॉरेन्सिक तपासात मोबाईल चार्जरच्या सिरीयल नंबर आणि कनेक्टिव्हिटी डेटामधून पोलिसांना काही महत्त्वाचे धागेदोरे सापडले. श्रीनगर पोलिसांनी या चार्जरवरून शोध घेत खरा मालक शोधून काढला. त्या व्यक्तीनं तो चार्जर एका स्थानिक व्यापाऱ्याला विकला होता. तिथून पुढे तपास पथकानं एकामागोमाग एक दुवे जोडत तपास पुढे नेला. अखेर मोहम्मद युसूफ कटारीपर्यंत पोहोचले. त्याला सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात अटक करण्यात आली होती.

भटक्या विद्यार्थ्यांना शिकवायचा : पोलीस अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, कटारी कथितपणे परिसरातील विद्यार्थ्यांना शिकवायचा. तो दहशतवादी गटासाठी एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणून काम करत होता. तसेच, असं मानलं जात आहे की, त्यानं केवळ हल्लेखोरांना मोबाईल चार्जरच पुरवला नाही, तर दुर्गम भागांमध्ये त्यांना मार्ग दाखवण्यातही मदत केली होती.

तिन्ही दहशतवादी ठार : मोहम्मद युसूफ कटारी सुलेमान उर्फ आसिफ, जिबरान आणि हमजा अफगानी यांसारख्या मोठ्या दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होता. सुलेमान हा पहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड होता. जिबरान हा ऑक्टोबर 2024 मध्ये सोनमर्ग सुरंग हल्ल्यातही सहभागी होता. तर हमजा अफगानी अनेक लहान दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होता. हे तिन्ही दहशतवादी 29 जुलै रोजी ‘ऑपरेशन महादेव’ अंतर्गत झालेल्या चकमकीत ठार करण्यात आले.

