देशात एक लाखांहून अधिक 'सिंगल टीचर शाळा,' 33 लाख विद्यार्थी घेतायत शिक्षण; महाराष्ट्रात आहेत 'इतक्या' शाळा?

आंध्र प्रदेशमध्ये 12,912, उत्तर प्रदेशमध्ये 9,508, झारखंडमध्ये 9,172 तर महाराष्ट्रात 8,152 सिंगल टीचर शाळा आहेत.

देशात एक लाखांहून अधिक 'सिंगल टीचर शाळा
देशात एक लाखांहून अधिक 'सिंगल टीचर शाळा
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 11:42 AM IST

नवी दिल्ली : शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी शिक्षण मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात एकूण 1,04,125 शाळा अशा आहेत, जिथे फक्त एकच शिक्षक कार्यरत आहे. या एकट्या शिक्षकांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये एकूण 33,76,769 नोंदणीकृत विद्यार्थी आहेत. म्हणजेच, सरासरी प्रत्येक शाळेत सुमारे 34 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या आकडेवारीनुसार, आंध्र प्रदेश राज्यात सिंगल टीचर (एक शिक्षक असलेल्या शाळा) शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे, तर उत्तर प्रदेश राज्यात अशा शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वाधिक सिंगल टीचर शाळा : शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 (Right to Education Act, 2009) नुसार, प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता 1 ते 5) 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आणि अप्पर प्रायमरी स्तरावर (इयत्ता 6 ते 8) 35 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणं अनिवार्य आहे. मात्र, वास्तवात देशात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सिंगल टीचर शाळा कार्यरत आहेत. त्यामध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये अशा शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि लक्षद्वीप यांचा क्रम लागतो.

अशा शाळांमध्ये काहीशी घट : एक शिक्षक असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणीच्या दृष्टीनं उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पुढे आहे. त्यानंतर झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश यांचा क्रम आहे. सिंगल टीचर शाळांची संख्या 2022-23 मध्ये 1,18,190 होती, जी 2023-24 मध्ये घटून 1,10,971 झाली आहे, म्हणजेच सुमारे 6 टक्के घट नोंदवली गेली आहे.

सरकार प्रयत्नशील : एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "शाळांचा विलीनीकरण आणि एकत्रीकरण यांच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे आणि उपलब्ध संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर करणे हे सरकारचं ध्येय आहे." अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितलं, "सिंगल टीचर शाळा शिक्षण प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करतात, त्यामुळे शिक्षकांची जास्तीत जास्त उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी शून्य विद्यार्थी नावनोंदणी असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना सिंगल टीचर शाळांमध्ये पुन्हा नियुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत."

महाराष्ट्रात किती आहेत सिंगल टीचर शाळा? : आंध्र प्रदेशमध्ये 12,912, उत्तर प्रदेशमध्ये 9,508, झारखंडमध्ये 9,172 तर महाराष्ट्रात 8,152 सिंगल टीचर शाळा आहेत. त्यानंतर कर्नाटकामध्ये 7,349, लक्षद्वीपमध्ये 7,217, मध्य प्रदेशमध्ये 7,217, पश्चिम बंगालमध्ये 6,482, राजस्थानमध्ये 6,117, छत्तीसगडमध्ये 5,973, आणि तेलंगणामध्ये 5,001 सिंगल टीचर शाळा आहेत. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुद्दुचेरी, लडाख, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव तसेच चंदीगडमध्ये एकही सिंगल टीचर शाळा नाही. अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहात फक्त 4 सिंगल टीचर शाळा आहेत.

विद्यार्थी नोंदणीमध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर : सिंगल टीचर शाळांमधील विद्यार्थी नोंदणीच्या बाबतीत, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 6,24,327 विद्यार्थ्यांसह आघाडीवर आहे. त्यानंतर झारखंडमध्ये 4,36,480 विद्यार्थी, पश्चिम बंगालमध्ये 2,35,494 विद्यार्थी, मध्य प्रदेशमध्ये 2,29,095 विद्यार्थी, कर्नाटकमध्ये 2,23,142 विद्यार्थी, आंध्र प्रदेशमध्ये 1,97,113 विद्यार्थी, आणि राजस्थानमध्ये 1,72,071 विद्यार्थी सिंगल टीचर शाळांमध्ये शिकत आहेत.

प्रति शाळा सरासरी विद्यार्थी नावनोंदणीबाबत बोलायचं झाल्यास, चंदीगड आणि दिल्लीमध्ये अनुक्रमे 1,222 आणि 808 विद्यार्थ्यांनिशी प्रति शाळा सर्वाधिक नावनोंदणी असलेली ठिकाणं आहेत. दुसऱ्या बाजूला, लडाख (59), मिझोराम (70), मेघालय (73) आणि हिमाचल प्रदेश (82) येथे प्रति शाळा विद्यार्थ्यांची नोंदणी खूपच कमी आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, "प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांची जास्त संख्या ही त्या शाळेच्या भौतिक पायाभूत सुविधांचा प्रभावी आणि कार्यक्षम वापर होत असल्याचं संकेत देते. त्यामुळे नावनोंदणी कमी असलेल्या शाळांचं विलीनीकरण सध्या केलं जात आहे, जेणेकरून उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर सुनिश्चित केला जाऊ शकेल."

