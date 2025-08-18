ETV Bharat / bharat

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी "मत चोरीचे" आरोप फेटाळलेत. मत चोरी प्रकरण गाजत असताना काँग्रेस आता निवडणूक आयोगावर महभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (PTI)
नवी दिल्ली : 'मत चोरी प्रकरण' शांत होण्याचे नाव घेत नाहीये कारण विरोधी पक्ष आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी आज दिली. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनीही या विषयावर भाष्य केलं आणि सांगितलं की, पक्ष गरज पडल्यास महाभियोग प्रस्तावासह सर्व लोकशाही मार्गांचा वापर करण्यास काँग्रेस तयार आहे. मात्र यावर आतापर्यंत कोणतीही औपचारिक चर्चा झालेली नाही.

"जर गरज पडली तर आम्ही नियमांनुसार लोकशाहीची सर्व शस्त्रे वापरू. आतापर्यंत (महाभियोगाबद्दल) आमच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही, परंतु गरज पडल्यास आम्ही काहीही करू शकतो," असं हुसेन म्हणाले. कालच, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राष्ट्रीय राजधानीत पत्रकार परिषदेत काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी भारतीय निवडणूक आयोगावर (ईसीआय) केलेल्या सर्व "मतचोरीच्या" दाव्यांचं खंडन केलं.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधी यांनी पक्षपातीपणाचे आरोप करणे हे भारतीय संविधानाचा "अपमान" असल्याचं त्यांनी म्हटलं. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना त्यांच्या वक्तव्याबद्दल स्वाक्षरी केलेलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास किंवा देशाची माफी मागण्यास सांगितलं.

"प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल किंवा देशाची माफी मागावी लागेल. तिसरा कोणताही पर्याय नाही. जर सात दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र मिळालं नाही तर याचा अर्थ असा की हे सर्व आरोप निराधार आहेत." असं निवडणूक आयुक्त कुमार पत्रकारांना संबोधित करताना म्हणाले.

यानंतर राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयुक्तांवर टीका केली आणि आरोप केला की, निवडणूक आयोग त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र मागत आहे. परंतु भाजपा खासदार अनुराग ठाकूर जेव्हा तेच आरोप करतात तेव्हा ते असं कोणतंही प्रतिज्ञापत्र मागत नाही.

