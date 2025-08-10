चेन्नई : दहशतवाद पोसणाऱ्या पाकिस्तानला भारतानं धडा शिकवला. 'ऑपरेशन सिंदूर' कसं अंमलात आणलं? त्यामागील डावपेच याविषयीची सविस्तर माहिती पहिल्यांदाच समोर आली. सैन्य दल प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी सार्वजनिकरित्या याबाबतची माहिती दिली. आयआयटी मद्रास येथील भारतीय सैन्याच्या संशोधन शाखेतील अग्निसोधच्या उद्घाटन कार्यक्रमात त्यांनी मोठं वक्तव्य केलं. 'ऑपरेशन सिंदूर'ची रणनीती बुद्धिबळ खेळण्यासारखी होती, असे ते म्हणाले.
'ऑपरेशन सिंदूर' एक बुद्धिबळाचा खेळ : "'ऑपरेशन सिंदूर' एका ग्रे झोनमध्ये झाले. हे युद्ध जसे अनपेक्षित होते तसेच ते पारंपरिक सैन्य चकमकीपेक्षा थोडेसे वेगळे होते. 'ऑपरेशन सिंदूर' हे बुद्धिबळ खेळण्यासारखं होतं. कारण आम्हाला शत्रू काय उत्तर देईल आणि आम्ही काय करणार, याचा काहीच अंदाज नव्हता. हा एक ग्रे झोन होता," असं उपेंद्र द्विवेदी म्हणाले.
सैन्याला कारवाईसाठीचे संपूर्ण स्वातंत्र्य : "'ऑपरेशन सिंदूर'ची तयारी 23 एप्रिलपासून सुरू झाली होती. त्यावेळी तीनही सैन्य दलाच्या प्रमुखांनी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी निर्णायक कारवाई, पाकिस्तानला धडा शिकवणे गरजेचे असल्याचे ठामपणे ठरवले. संरक्षण मंत्री म्हणाले की, आता हे फार झालं. आता कारवाई आवश्यक आहे. त्यावेळी तीनही सैन्य दलाच्या प्रमुखांच्या मनात सुद्धा हाच विचार होता. अर्थातच सैन्याला कारवाईसाठीचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले होते," अशी माहिती उपेंद्र द्विवेदी यांनी दिली.
'असा' ठरला होता प्लॅन : "25 एप्रिल रोजीच उत्तरी कमांडने अगोदरच 9 नियोजीत पैकी 7 लक्ष्यांवर हल्ला करण्याची तयारी केली होती. अनेक दहशतवाद्यांचा खात्मा केला होता. ऑपरेशन सिंदूर हे उरी आणि बालाकोट सारख्या मोहिमांपेक्षा जरा वेगळेच होते. 29 एप्रिल रोजी आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पहिल्यांदाच भेटलो. ऑपरेशन सिंदूर या नावाने अवघा देश जोडला गेला. अनेक जण प्रश्न विचारत आहेत की, भारत का थांबला. जर तुम्ही एखाद्या पाकिस्तानी नागरिकाला विचारले की तुम्ही जिंकले की हारले, तर तो सांगेल आमचा आर्मी चीफ, हा फील्ड मार्शल झाला," असे खास उत्तर सैन्य दल प्रमुखांनी दिले. भारताने पाकचे कंबरडे मोडल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
