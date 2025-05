ETV Bharat / bharat

शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करणाऱ्या पाकिस्तानला घडणार अद्दल? हवाई दलानं जाहीर केली महत्त्वाची माहिती - OPERATION SINDOOR

ऑपरेशन सिंदूर ( File Photo )

Published : May 11, 2025 at 1:21 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 1:49 PM IST

नवी दिल्ली : पहलगामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय सैन्यानं ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून कारवाई केली. यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सीमेवर हल्ले-प्रतिहल्ले झाले. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी झाल्याची घोषणा शनिवारी केली होती. यानंतर दोन्ही देशांनी हल्ले थांबवले होते. परंतु, पाकिस्ताननं शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत सीमेवर गोळीबार केला. याबाबत आता भारतीय हवाई दलानं महत्वाची एक्स पोस्ट केली आहे. भारतीय हवाई दलांना पोस्टमध्ये काय म्हटलं : भारतीय हवाई दलानं ऑपरेशन सिंदूरबाबत एक्स सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. "ऑपरेशन सिंदूर अजूनही सुरू आहे. याबाबत योग्यवेळी माहिती सर्वांना दिली जाईल. या काळात चुकीच्या माहितीचं प्रसारण करू नये. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये नेमून दिलेली कामे भारतीय हवाई दलानं अचूकतेनं यशस्वीरित्या पार पाडली आहेत. राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या अनुषंगानं हे ऑपरेशन विचारपूर्वक पार पाडण्यात आलं आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून कारवाई सुरू असल्यानं कोणीही चुकीची माहिती प्रसारित करू नये.

