भारतानं पाकिस्तानला दिला शेवटचा इशारा; जशास तसं उत्तर मिळणार, LoC वर तणाव वाढला - OPERATION SINDOOR

परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री ( ANI )

नवी दिल्ली : पाकिस्तानविरोधात भारतानं कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबतची माहिती परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली. कर्नल सोफिया कुरेशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंग या देखील यावेळी उपस्थित होत्या. आता पाकिस्तानला भारतानं शेवटचा इशारा दिला आहे. भारतानं पाकिस्तानचा कट उधळला : "७ मे २०२५ रोजी 'ऑपरेशन सिंदूर'मधून पाकिस्तानी सैन्याच्या आस्थापनांना लक्ष्य करण्यात आले नव्हते हे विशेषतः नमूद करण्यात आलं होतं. भारतीय सैन्यावर कोणताही हल्ला केल्यास योग्य उत्तर दिले जाईल असा पुनरुच्चारही करण्यात आला. ७-८ मे २०२५ च्या रात्री पाकिस्तानने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठाणकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपूर, भटिंडा, चंदीगड, नाल, फलोदी, उत्तरलाई आणि भुज यासह उत्तर आणि पश्चिम भारतातील अनेक सैन्य छावण्यांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. हे इंटिग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड आणि एअर डिफेन्स सिस्टमद्वारे निष्क्रिय करण्यात आले. या हल्ल्यांचे अवशेष आता पाकिस्तानी हल्ल्यांना सिद्ध करणाऱ्या अनेक ठिकाणांहून सापडत आहेत." अशी माहिती कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी दिली. हवाई संरक्षण प्रणाली निष्क्रिय : "गुरुवारी सकाळी, भारतीय सशस्त्र दलांनी पाकिस्तानमधील अनेक ठिकाणी हवाई संरक्षण रडार आणि प्रणालींना लक्ष्य केले. भारताने पाकिस्तानप्रमाणेच त्याच क्षेत्रात प्रत्युत्तर दिले आहे. लाहोर येथील हवाई संरक्षण प्रणाली निष्क्रिय करण्यात आले," अशी माहिती कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी दिली.

