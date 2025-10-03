ETV Bharat / bharat

'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये भारतानं पाकिस्तानची एफ 16 लढाऊ विमानं नष्ट केली"; हवाई दल प्रमुखांची माहिती

भारतानं 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवत पाकिस्तानला सळो की पळो करायला लावलं होतं. या ऑपरेशनची दखल जगानं घेतली होती. आता याबाबतची मोठी अपडेट समोर आलीय.

Chief of Air Staff Air Chief Marshal Amar Preet Singh
एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 2:32 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 2:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानी हवाई तळावरील तीन हँगरवर हल्ला केला होता. यात त्यांचे चार ते पाच लढाऊ विमानं नष्ट झाली होती. यामध्ये एफ- 16 विमानांचा समावेश होता, कारण हँगरमध्ये एफ-16 विमानं होती. याव्यतिरिक्त, काही पाळत ठेवणारी विमानं देखील होती. भारतीय हवाई दलाच्या 93 व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर माध्यमांना संबोधित करताना एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी ही माहिती दिली.

तिन्ही दलांमधील समन्वयाचे प्रतिबिंब : एअर चीफ मार्शल म्हणाले, "तिन्ही दलांनी सुदर्शन चक्र हवाई संरक्षण प्रणालीवर काम सुरू केले आहे. पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर हे तिन्ही दलांमधील समन्वयाचे प्रतिबिंब होते, जे जगाने पाहिले आहे."

पाकिस्तानचं मोठं नुकसान : एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग म्हणाले, "पाकिस्तानच्या नुकसानीबद्दल बोलायचे झाले तर, आम्ही त्यांच्या अनेक हवाई तळांवर आणि अनेक प्रतिष्ठानांवर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यांमुळे, किमान चार ठिकाणांवरील रडार, दोन ठिकाणांवरील कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, दोन ठिकाणांवरील धावपट्टी खराब झाली आहे. याशिवाय, तीन वेगवेगळ्या स्थानकांवरील त्यांच्या तीन हँगरचे नुकसान झाले आहे."

'रोडमॅप 2047' तयार : एअर चीफ मार्शल म्हणाले की, "भारतानं स्पष्ट उद्दिष्ट ठेवून 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केलं होतं आणि उद्दिष्ट साध्य होताच ते संपवण्यात आलं. संपूर्ण जगानं त्यातून धडा घेतला पाहिजे. हवाई दलानं आपली लढाऊ क्षमता वाढवण्यासाठी 'रोडमॅप 2047' तयार केलाय."

भारतानं शिकवला पाकिस्तानला धडा : पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये केलेल्या हल्ल्यात अनेक निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक पर्यटक हे जखमी झाले होते. या घटनेनंतर अवघ्या देशभरात पाकिस्तानविरोधात आक्रोश निर्माण झाला होता. त्यानंतर अनेक घडामोडी घडल्या. पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय सैन्यानं 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवत पाकिस्तानला धडा शिकवला. या ऑपरेशनमध्ये पाकिस्तानमधील 100 पेक्षा अधिक दहशतवाद्यांचा अंत झाला होता.

हेही वाचा -

  1. पाकिस्ताननं आक्रमक वृत्ती दाखविली तर इतिहासासह भूगोल बदलेल-राजनाथ सिंह यांचा इशारा
  2. "खेळाच्या मैदानावर ऑपरेशन सिंदूर..."; राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान मोदींपासून शाह-जयशंकरपर्यंत नेत्यांनी केलं भारतीय संघाचं अभिनंदन
  3. "बुद्धिबळाच्या चालींप्रमाणं 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवलं"; सैन्य प्रमुख उपेंद्र द्विवेदींचं महत्त्वाचं विधान
Last Updated : October 3, 2025 at 2:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTANI JETS SHOT DOWNAIR CHIEF MARSHAL AMAR PREET SINGHऑपरेशन सिंदूरपाकिस्तानी लढाऊ विमान नष्टOPERATION SINDOOR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.