'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये भारतानं पाकिस्तानची एफ 16 लढाऊ विमानं नष्ट केली"; हवाई दल प्रमुखांची माहिती
भारतानं 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवत पाकिस्तानला सळो की पळो करायला लावलं होतं. या ऑपरेशनची दखल जगानं घेतली होती. आता याबाबतची मोठी अपडेट समोर आलीय.
Published : October 3, 2025 at 2:32 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 2:54 PM IST
नवी दिल्ली : 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानी हवाई तळावरील तीन हँगरवर हल्ला केला होता. यात त्यांचे चार ते पाच लढाऊ विमानं नष्ट झाली होती. यामध्ये एफ- 16 विमानांचा समावेश होता, कारण हँगरमध्ये एफ-16 विमानं होती. याव्यतिरिक्त, काही पाळत ठेवणारी विमानं देखील होती. भारतीय हवाई दलाच्या 93 व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर माध्यमांना संबोधित करताना एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी ही माहिती दिली.
#WATCH | Delhi: On Pakistan's claim of downing IAF planes in Op Sindoor, Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh says, " ...their (pakistan) narrative is 'manohar kahaniyan'. let them be happy, after all, they also have to show something to their audience to save their… pic.twitter.com/qNc49KL5xR— ANI (@ANI) October 3, 2025
तिन्ही दलांमधील समन्वयाचे प्रतिबिंब : एअर चीफ मार्शल म्हणाले, "तिन्ही दलांनी सुदर्शन चक्र हवाई संरक्षण प्रणालीवर काम सुरू केले आहे. पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर हे तिन्ही दलांमधील समन्वयाचे प्रतिबिंब होते, जे जगाने पाहिले आहे."
#WATCH | Delhi: On reports of terrorist groups setting up headquarters deep inside Pakistan in Khyber Pakhtunkhwa, Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh says, " obviously, it was expected... so, we are also getting such news that their hideouts are changing and now… pic.twitter.com/HRAv5BsEpZ— ANI (@ANI) October 3, 2025
पाकिस्तानचं मोठं नुकसान : एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग म्हणाले, "पाकिस्तानच्या नुकसानीबद्दल बोलायचे झाले तर, आम्ही त्यांच्या अनेक हवाई तळांवर आणि अनेक प्रतिष्ठानांवर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यांमुळे, किमान चार ठिकाणांवरील रडार, दोन ठिकाणांवरील कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, दोन ठिकाणांवरील धावपट्टी खराब झाली आहे. याशिवाय, तीन वेगवेगळ्या स्थानकांवरील त्यांच्या तीन हँगरचे नुकसान झाले आहे."
'रोडमॅप 2047' तयार : एअर चीफ मार्शल म्हणाले की, "भारतानं स्पष्ट उद्दिष्ट ठेवून 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केलं होतं आणि उद्दिष्ट साध्य होताच ते संपवण्यात आलं. संपूर्ण जगानं त्यातून धडा घेतला पाहिजे. हवाई दलानं आपली लढाऊ क्षमता वाढवण्यासाठी 'रोडमॅप 2047' तयार केलाय."
भारतानं शिकवला पाकिस्तानला धडा : पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये केलेल्या हल्ल्यात अनेक निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक पर्यटक हे जखमी झाले होते. या घटनेनंतर अवघ्या देशभरात पाकिस्तानविरोधात आक्रोश निर्माण झाला होता. त्यानंतर अनेक घडामोडी घडल्या. पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय सैन्यानं 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवत पाकिस्तानला धडा शिकवला. या ऑपरेशनमध्ये पाकिस्तानमधील 100 पेक्षा अधिक दहशतवाद्यांचा अंत झाला होता.
हेही वाचा -
- पाकिस्ताननं आक्रमक वृत्ती दाखविली तर इतिहासासह भूगोल बदलेल-राजनाथ सिंह यांचा इशारा
- "खेळाच्या मैदानावर ऑपरेशन सिंदूर..."; राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान मोदींपासून शाह-जयशंकरपर्यंत नेत्यांनी केलं भारतीय संघाचं अभिनंदन
- "बुद्धिबळाच्या चालींप्रमाणं 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवलं"; सैन्य प्रमुख उपेंद्र द्विवेदींचं महत्त्वाचं विधान