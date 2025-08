ETV Bharat / bharat

जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाममध्ये 'ऑपरेशन अखल'; चकमकीत एक दहशतवादी ठार - OPERATION AKHAL JAMMU KASHMIR

जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी कारवाई करताना भारतीय सुरक्षा दल ( ANI )

Published : August 2, 2025 at 9:24 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 10:05 AM IST

कुलगाम (जम्मू-काश्मीर) : दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या चकमकीत एक दहशतवादी ठार झाला, अशी माहिती भारतीय सैन्यानं शनिवारी दिली. या कारवाईला भारतीय सुरक्षा दलानं 'ऑपरेशन अखल' नाव देत दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पहलगाम हल्ल्यातील मास्टरमाईंड तीन दहशतवाद्यांचा भारतीय जवानांनी खात्मा केला होता. याबाबतची माहिती खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेच्या पावसाळी अभिवेशनात दिली होती. त्यानंतर लगेच ही कारवाई करत एक दहशतवादी ठार केला. 'ऑपरेशन अखल' दिलं नाव : सैन्य दलाच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी संध्याकाळी भारतीय सैन्य, जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि सीआरपीएफ यांच्याकडून संयुक्त दहशतवादविरोधी कारवाई सुरू झाली होती. या कारवाईला 'ऑपरेशन अखल' असं नाव देण्यात आलंय. या चकमकीत एक दहशतवादी ठार झालाय.

